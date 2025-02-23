Город Кохтла-Ярве планирует передать картинговую трассу, которая годами не использовалась, некоммерческой организации, которая хочет построить там современный картинг-центр.
Кохтла-Ярве передает картинговую трассу застройщику
Комиссия горсобрания по городскому имуществу и бюджету одобрил проект, согласно которому участок картинговой трассы, принадлежащий городу, передается MTÜ Kardirada. Комиссия признала, что решение проблемы развития картинговой трассы искали годами, но безрезультатно.
Ввиду высокой стоимости проекта имеет смысл привлечь партнера, найти которого город уже много лет проводит конкурсы. Однако это не увенчалось успехом. Подходящее альтернативное решение – найти партнера путем переговоров.
MTÜ Kardirada, занимающаяся развитием картингового спорта в Ида-Вирумаа, предложила построить на участке по улице Туру, 11 современный картинг-центр, соответствующий международным требованиям. Для этого на желаемую недвижимость должно быть установлено право на застройку. Комиссия поддержала запланированную инициативу и решила передать законопроект на мартовское заседание горсобрания. На реализацию проекта фонд справедливого перехода выделил полтора миллиона евро.
Трассу планируют построить рядом с бывшим рынком, на месте старой построенной 40 лет назад картинговой трассы, на которой, однако, как известно, состоялись лишь единичные соревнования и которая на сегодняшний день амортизирована. Планируется удалить нынешнее асфальтовое покрытие и построить вместо него новый круг длиной 1,2 км. Рядом с трассой планируется разместить десять контейнерных зданий для хранения картов и раздевалок. Планируется приобрести двадцать новых электрических картов, которые энтузиасты этой спортивной дисциплины смогут арендовать для гонок. Рядом с картинговой трассой будет установлена солнечная станция для зарядки двигателей картов.