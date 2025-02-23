Кохтла-Ярве передает картинговую трассу застройщику

MTÜ Kardirada, занимающаяся развитием картингового спорта в Ида-Вирумаа, предложила построить на участке по улице Туру, 11 современный картинг-центр, соответствующий международным требованиям. Для этого на желаемую недвижимость должно быть установлено право на застройку. Комиссия поддержала запланированную инициативу и решила передать законопроект на мартовское заседание горсобрания. На реализацию проекта фонд справедливого перехода выделил полтора миллиона евро.

Трассу планируют построить рядом с бывшим рынком, на месте старой построенной 40 лет назад картинговой трассы, на которой, однако, как известно, состоялись лишь единичные соревнования и которая на сегодняшний день амортизирована. Планируется удалить нынешнее асфальтовое покрытие и построить вместо него новый круг длиной 1,2 км. Рядом с трассой планируется разместить десять контейнерных зданий для хранения картов и раздевалок. Планируется приобрести двадцать новых электрических картов, которые энтузиасты этой спортивной дисциплины смогут арендовать для гонок. Рядом с картинговой трассой будет установлена солнечная станция для зарядки двигателей картов.