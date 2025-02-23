С марта изменятся цены на билеты в поездах Elron

Изменение цен, вступающее в силу в марте, варьируется от -16% (снижение цен) до +23% (повышение цен).

"При формировании цен мы теперь больше ориентируемся на спрос и, по возможности, поощряем поездки в непиковые часы более выгодными тарифами, - заявил председатель правления Elron Лаури Бетлем. - Важное изменение заключается в том, что лучшие предложения по ценам можно найти только в электронных каналах Elron при предварительной покупке билетов. В поезде билеты всегда продаются по установленному тарифу".

"Мы также уделили внимание тому, чтобы дальние поездки оставались доступными по цене. Например, маршруты Таллинн - Валга и Таллинн - Койдула станут дешевле", - добавил Бетлем.

С 1 марта изменятся цены и на пригородных линиях в 1-й зоне (Таллинн - Пяэскюла, Таллинн - Лаагри, Таллинн - Валдеку, Таллинн - Вессе), где полный билет при покупке через электронные каналы будет стоить 2 евро (в 2024 году - 1,80 евро). В зонах II - V (Вессе - Тапа, Валдеку - Рапла, Лаагри - Турба, Лаагри - Кейла, Лаагри - Палдиски, Лаагри - Клоогаранна) и между зонами цена останется прежней. Покупка билета 1-й зоны в поезде обойдется в 2,10 евро.

Максимальные предельные цены на билеты устанавливаются постановлением министра по делам регионов и сельского хозяйства. Ознакомиться с новыми тарифами можно здесь.