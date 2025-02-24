Кристен Михал отметит День независимости Эстонии в Киеве

Премьер-министр заявил, что Эстония едет в Киев с посланием: мы поддерживаем Украину, Украина может рассчитывать на Эстонию, наша поддержка не прекратится, пока продолжается кровавая агрессия.

- Поддержка Эстонии и Европы будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут мир на условиях Украины, и не прекратится, пока Украина не будет освобождена. Важно действовать быстрее и усилить поддержку Украины, - добавил он. - В то же время мы должны продолжать ослаблять Россию, ужесточать санкции и осуществлять заморозку активов. Эстония видит будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Премьер-министр Михал примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине войны, в церемонии поминовения павших защитников Украины, а также встретится с президентом Зеленским и коллегами из других стран. В Киеве пройдет международный саммит в поддержку Украины, посвященный годовщине войны, на котором выступит премьер-министр.

Помимо премьер-министра Эстонии в Киеве будут присутствовать главы государств Финляндии, Латвии, Литвы, главы правительств Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Испании, а также председатель Европейского совета Антонио Коста и председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен.