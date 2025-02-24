Несколько сотен сонных человек морозным утром 24 февраля собрались в самой восточной точке Эстонии, чтобы первыми встретить лучи нового Дня рождения Эстонской Республики.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ День независимости Эстонии первыми встретили в Нарве
Торжества, посвященные независимости Эстонии, начались 24 февраля с торжественной церемонии поднятия государственного флага с первыми лучами солнца в 7:18 утра в Северном дворе Нарвского замка.
После церемонии собравшиеся направились на Гарнизонное кладбище, чтобы возложить венки к подножию Мемориала Войны за независимость.