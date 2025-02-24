День рождения Эстонской Республики отметили также в парке Ору в Тойла

- Сегодня особый день, который напоминает нам, что свобода - наша величайшая ценность. То, что мы должны беречь и ценить каждый день. У нас, молодых людей, есть счастье и возможность внести свой вклад в развитие нашего родного города и всей Эстонии своими идеями и действиями. Потому что в свободной Эстонии мы можем мечтать и воплощать свои мечты в реальность, - добавила Анни Трийн Сальван.

Бруно Уустал, член волостной управы Тойла, напомнил, что Эстония объединяет всех, какими бы глубокими ни были бытовые разногласия.

- Мы все вместе. И если воспользоваться высказыванием Тоомаса Кихола: "От всех нас зависит, останется ли Эстония Эстонией", - сказал Уустал.

Яак Саар, помощник начальника Алутагузеской дружины Сил обороны Эстонии, признал в своей речи, что иногда мы все поддаемся человеческой лени, но, по крайней мере, время от времени, как, например, в день рождения Эстонии, мы думаем, что хотим быть лучше, чем мы есть.

- Поднимая флаг, мы обязаны думать о том, что украинцы борются со злом за нас. Мы такие маленькие, что каждый день должны думать о том, как выжить. Но сегодня праздник, и мы будем полагаться друг на дргуа. Мы также должны делать добро нашим соседям, а не бросать снег через забор. Давайте все вместе сегодня праздновать, а завтра хорошо делать свою работу. Давайте подумаем об Украине и не позволим этой войне стать рутиной, - сказал Саар.

Ульвар Куллеркупп, пастор прихода Пюхайыэ-Маарья, пожелал людям держаться вместе и вместе двигаться вперед: "Наша нация невелика, но мы сильны, если не позволим себя разделить, если воздержимся от злобы и гнева, если будем отстаивать честность и справедливость. Свобода Эстонии - это общая ответственность и общий долг, который мы должны нести с радостью".

Эстрадный хор "Voka Vokaal", исполнители народных танцев из гимназии Тойла и Meisterjaan создали настроение на церемонии поднятия флага. Радостная атмосфера праздника традиционно продолжилась в кафетерии гимназии Тойла праздничным тортом, горячим напитком и коллективной песней.