В Валасте годовщину Эстонской Республики отметили в стиле регги

Около 300 человек собрались у водопада Валасте в 7:20 утра, чтобы поднять национальный флаг. Их встретила певица Грета Лииса Грюнберг, которая выступила с приветственным словом от руководства волости Тойла, исполненным под песню в стиле регги. С речью выступил также депутат Рийгикогу Меэлис Кийли.