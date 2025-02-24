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В Валасте годовщину Эстонской Республики отметили в стиле регги

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Сотни людей собрались в Валасе на годовщину Эстонской Республики, ожидая приветствия от руководителей муниципалитета в ритме регги.​

Около 300 человек собрались у водопада Валасте в 7:20 утра, чтобы поднять национальный флаг. Их встретила певица Грета Лииса Грюнберг, которая выступила с приветственным словом от руководства волости Тойла, исполненным под песню в стиле регги. С речью выступил также депутат Рийгикогу Меэлис Кийли.

Праздничную атмосферу помогли создать Северо-восточный хор, женская группа Таммику и барабанный кружок Silver Ulvik.

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