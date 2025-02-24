На торжественном параде, посвященном 107-й годовщине Эстонской Республики, командующий Силами обороны Андрус Мерило отметил, что военная эскалация вновь стала вероятностью, а не гипотезой.
Командующий Силами обороны: мы все еще формируем свою собственную судьбу
"Устав наблюдать за войной, опустошающей Украину, отрицая победу над агрессором и игнорируя основные человеческие ценности, некоторые важные шишки вновь эгоистично перераспределяют мир. Трудные времена превращаются в опасные времена, когда основанный на правилах мировой порядок смиренно уступает грубой силе", - отметил с трибуны Андрус Мерило.
По его словам, цель эстонского общества - выйти победителем из этого сурового испытания, объединив усилия с нашими ближайшими соседями на севере, юге и западе. "Это наш шанс формировать историю, не становясь ее жертвой", - сказал Мерило.
"Наше будущее и судьба в наших руках. Сейчас у нас еще есть шанс приложить усилия для предотвращения потенциальной войны. Ближайшие два-пять лет будут иметь решающее значение для того, чтобы убедить Россию в том, что агрессия против нас потерпит неудачу. Мы как никогда готовы к достижению этой цели, но предстоит еще многое сделать, и сделать это необходимо срочно", - отметил Мерило.
"Единственный легкий день был вчера - это утверждение может мотивировать нас на новые усилия", - заключил он.