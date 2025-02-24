ФОТОГАЛЕРЕЯ В Нарве провели митинг в поддержку Украины

Митинг был организован Нарвским украинским обществом и собрал около полусотни человек, преимущественно нарвитян. Он проводился в рамках серии подобных мероприятий в разных городах под единым лозунгом поддержки: "Stand With Ukraine". Например, в субботу, 22 февраля, похожий митинг проводился в Кохтла-Ярве.

На митинге исполнялись гимны Эстонии и Украины, а также песни на украинском языке. Была объявлена минута молчания в память о жертвах войны и прозвучали несколько выступлений.

Вдобавок прямо на месте объявлялся сбор денег и другой помощи для украинских солдат, защищающих свою страну от российских агрессоров.

Неподалеку от места проведения митинга находилась полицейская патрульная машина. Мероприятие длилось около часа и прошло без инцидентов.

Член правления Нарвского украинского общества Ирина Лобанова сказала "Северному побережью", что день 24 февраля теперь является для украинцев переломным. "Это уникальный и судьбоносный день: в Эстонии он - День независимости, и мы уважаем, ценим этот праздник, но в то же время не можем забывать о той боли, которую принесли нам россияне", - сказала Лобанова. Она подчеркнула, что митинг в этот день не нужно считать скорбным мероприятием, а это - мероприятие в поддержку Украины.

Лобанова согласилась, что украинцам в Нарве бывает не всегда уютно, так как по отношению к ним большинство местных жителей не проявляют эмпатии и гостеприимства. "Местные люди об этом помалкивают, но все же в воздухе чувствуется какая-то либо враждебность, либо отчужденность. Отчужденность и равнодушие - это хуже всего", - с сожалением констатировала Лобанова, член правления Нарвского украинского общества.