Из-за ажиотажа "Viru Rand" едва успевает развозить кильку клиентам

- Да, грузовики перевозят грузы, но, несмотря на это, нам пришлось везти его самим. Так продолжалось до вечера, - сказал Соломкин в конце напряженного рабочего дня.

По его словам, ажиотаж в феврале появляется каждый год, и только февраль прошлого года был несколько скромнее. В этом году траление кильки фактически началось в январе, продолжалось практически весь февраль и, скорее всего, завершится в марте.

- Кильку мы получаем из Латвии, салаку - из Финляндии, а сельдь - из Исландии, - отметил он.

Соломкин назвал два предыдущих года, 2023 и 2024, сложным временем для производителей, когда его предприятию приходилось выживать, а несколько конкурентов обанкротились.

Руководитель компании предложил всем желающим приехать в Ида-Вирумаа купить ту же самую острую кильку, а также другие рыбные продукты на их заводе.