Алар Карис: Эстония - лучшее в мире место

Моя искренняя просьба: поменьше злости и непримиримости!

Доброты всегда не хватает. Поэтому нам нужно публично говорить о том, что мы становимся все более нетерпимыми к иному мнению и неспособными прощать. О том, что все время кто-то должен быть виноват. О том, что кто-то всегда нас раздражает. Но чем больше злости и неприязни сеешь, тем больше этого возращается к тебе самому. Злобный, раздражительный и грубый не может ожидать от других доброты, тепла и любви.

Чтобы не отставать и не упасть, надо ехать все быстрее и быстрее. Нашей стране нужно найти для этого новые решения и ресурсы.

Сделаем образование и экономику умнее.

В помощь собственному разуму привлечем и искусственный.

Привнесем в бизнес технологии и науку.

Поможем местным сообществам при поддержке ученых и специалистов решать, где будут располагаться необходимые инфраструктурные объекты и производственные мощности.

Будем еще активнее инвестировать в национальную оборону.

Вместе с другими продолжим строить экономически и военно сильную Европу.

Будем слушать и ценить мнения друг друга. Будем поддерживать жизнь даже вдали от городов.

Вернем картинке цвета, а музыке - полифонию.

Не будем доводить себя до нарушений сердцебиения, а будем сохранять самообладание и выдержку.

Дорогой народ! Осенью по Эстонии пронсся сильный шторм. Досталось всем, особенно островам. В деревне Мания три ночи и два дня провели без радио, света и воды.

Но когда житель Манилайда Марк Соосаар спросил своих соседей о нанесенном ураганом ущербе: "Ну, как вы там, большинство мужчин и женщин на Кихну на ногах-то еще держится?", председатель волостного совета Кихну Веэра Леас ответила ему так: "У нас все в порядке, просто немного потрепало".

Желаю всем прекрасного дня рождения Эстонского государства!