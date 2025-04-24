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КОНФЛИКТ В "Kirju-Mirju" В кохтла-ярвеском детсаду разгорелась настоящая битва

Директор детсада "Kirju-Mirju" Силле Кроон (верхнем углу) в один день уволила опытного учителя Теа Кивиранд, обвинив ее в распространении ложной информации. Кивиранд, в свою очередь, считает ложными обвинения директора и опротестует свое увольнение в комиссии по трудовым спорам.
Директор детсада "Kirju-Mirju" Силле Кроон (верхнем углу) в один день уволила опытного учителя Теа Кивиранд, обвинив ее в распространении ложной информации. Кивиранд, в свою очередь, считает ложными обвинения директора и опротестует свое увольнение в комиссии по трудовым спорам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В самом большом детском саду Кохтла-Ярве, "Kirju-Mirju", к которому городское собрание решило присоединить остальные пять детских садов Ярвеской городской части, разразилась психическая война между Силле Кроон, которая возглавила детский сад в прошлом году, попечительским советом, некоторыми родителями и учителями.

В конце марта попечительский совет детского сада направил в горуправу петицию, подписанную 9 из 11 членов. А также представителями родителей детей из разных групп и Теа Кивиранд, избранной представителем учителей.

Попечительский совет: директор не компетентен

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