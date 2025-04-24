КОНФЛИКТ В "Kirju-Mirju" В кохтла-ярвеском детсаду разгорелась настоящая битва

В самом большом детском саду Кохтла-Ярве, "Kirju-Mirju", к которому городское собрание решило присоединить остальные пять детских садов Ярвеской городской части, разразилась психическая война между Силле Кроон, которая возглавила детский сад в прошлом году, попечительским советом, некоторыми родителями и учителями.
В конце марта попечительский совет детского сада направил в горуправу петицию, подписанную 9 из 11 членов. А также представителями родителей детей из разных групп и Теа Кивиранд, избранной представителем учителей.