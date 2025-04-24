КОНФЛИКТ В "Kirju-Mirju" В кохтла-ярвеском детсаду разгорелась настоящая битва

Директор детсада "Kirju-Mirju" Силле Кроон (верхнем углу) в один день уволила опытного учителя Теа Кивиранд, обвинив ее в распространении ложной информации. Кивиранд, в свою очередь, считает ложными обвинения директора и опротестует свое увольнение в комиссии по трудовым спорам.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik