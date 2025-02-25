На выходных спасателям несколько раз пришлось выезжать на вызовы о пожарах

Поздним вечером того же дня в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о том, что в квартире на улице Катса в Кохтла-Ярве заискрили электрические провода. Спасатели проверили квартиру и отключили электричество. Вероятно, произошло короткое замыкание в розетке. Хозяин пообещал вызвать электрика на следующий день.

Вечером 23 февраля спасателям поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Раквере в Нарве ощущается запах дыма. Спасатели вошли в квартиру, которая была заполнена дымом. Причиной дыма стала подгоревшая еда. Угроза была устранена. Состояние здоровья жительницы квартиры проверили врачи скорой помощи.

Тем же вечером спасателям пришлось выехать в поселок Тырвайыэ города Нарва-Йыэсуу на место дорожно-транспортного происшествия. Опасность возгорания автомобиля, врезавшегося в дорожное ограждение, была устранена, а разлитые жидкости были покрыты абсорбирующим материалом.

В ночь на 24 февраля спасатели получили вызов на улицу Кренгольми в Нарве, где им пришлось тушить пожар на автобусной остановке.

Фото: Päästeamet

Днем 24 февраля в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на заправочной станции на Таллиннском шоссе в Силламяэ начал дымиться автомобиль. Прибывшие на место спасатели почувствовали резкий запах пластика. С владельцем связались и договорились о перевозке автомобиля в безопасное место.

Рано утром 25 февраля в Центр тревоги служб поступило сообщение о пожаре на свалке в Уйкала в Тойла. Когда прибыли спасатели, наверху свалки был виден пожар, площадь которого составляла около 50 квадратных метров. Из-за сильного ветра существовал риск распространения пожара. Пожар был оперативно локализован. Экскаватор начал раскапывать кучу в зоне пожара. Пожар возник в верхней части штабеля и был неглубоким. Тушение пожара продолжается.