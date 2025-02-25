На выходных полиция разнимала драки с поножовщинами

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для оказания первой помощи, а сотрудники полиции арестовали нападавшую. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.​

В ночь на 22 февраля в ходе конфликта в ресторане на улице Рохелине в Нарве 42-летний мужчина ударил 35-летнего мужчину, в результате чего тот получил ранения. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, а полиция арестовала 42-летнего мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Ранним утром 22 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве между сожителями произошел конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина толкнул женщину, в результате чего та получила травмы. Скорая помощь отвезла женщину в больницу, а мужчину арестовала полиция. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

22 февраля в Нарве 25-летний мужчина ударил собственного отца, в результате чего тот получил травмы. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Вечером 23 февраля в Силламяэ 40-летний мужчина избил свою сожительницу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В ночь на 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу 56-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину кухонным ножом в живот. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.