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На выходных полиция разнимала драки с поножовщинами

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Полиция Эстонии. Фото иллюстративное.
Полиция Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Вечером 21 февраля в Кивиыли ​в результате ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, 40-летняя женщина нанесла ножевое ранение другой женщине.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для оказания первой помощи, а сотрудники полиции арестовали нападавшую. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.​

В ночь на 22 февраля в ходе конфликта в ресторане на улице Рохелине в Нарве 42-летний мужчина ударил 35-летнего мужчину, в результате чего тот получил ранения. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, а полиция арестовала 42-летнего мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Ранним утром 22 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве между сожителями произошел конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина толкнул женщину, в результате чего та получила травмы. Скорая помощь отвезла женщину в больницу, а мужчину арестовала полиция. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

22 февраля в Нарве 25-летний мужчина ударил собственного отца, в результате чего тот получил травмы. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Вечером 23 февраля в Силламяэ 40-летний мужчина избил свою сожительницу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В ночь на 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу 56-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину кухонным ножом в живот. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В ночь на 24 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после которого 46-летний мужчина ударил двух женщин. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

24 февраля в Нарве 66-летний мужчина напал на знакомую женщину. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

24 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина напал на свою сожительницу в Силламяэ. Точные обстоятельства инцидента выясняются.

Несанкционированное использование имущества

Ночью 24 февраля в полицию обратился 20-летний мужчина, сообщивший о том, что его знакомый в Нарве незаконно забрал его автомобиль. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Серьезное нарушение общественного порядка

23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 39-летний мужчина, ехавший на автобусе в волости Йыхви, избил попутчика. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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Ключевые слова

Нарва
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