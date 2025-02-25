Более пяти тысяч промышленных и складских зданий в Эстонии используются без пожарного аудита

С 2021 года, согласно закону о пожарной безопасности, владельцы крупных офисных зданий, промышленных и складских помещений, а также гаражей обязаны заказывать пожарный аудит. Аудит в этих типах зданий проводят специалисты частного сектора, которые оценивают как конструктивную, так и организационную пожарную безопасность, а также осведомленность ответственных лиц о требованиях безопасности.

По данным Спасательного департамента, пожарный аудит не проведен в почти 5400 промышленных и складских зданиях.

- Мы отправляли напоминания и в сентябре прошлого года. Тогда пожарный аудит не был проведен в 85 процентах промышленных и складских зданий, где он обязателен. Ситуация немного улучшилась, но все ещё три четверти зданий остаются без проверок. Кроме того, в нескольких сотнях случаев выяснилось, что здания, зарегистрированные в строительном реестре как промышленные и складские, были перестроены, например, в мебельные магазины или вовсе снесены, но изменения в реестр внесены не были, - пояснил эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Георг Калде.

Владелец здания получает от специалиста по пожарному аудиту подтверждение, что риск возникновения пожара в здании сведен к минимуму. Проведение аудита несет явную пользу владельцу здания - специалист разъясняет, какие требования пожарной безопасности применимы, указывает на недостатки и дает рекомендации по их устранению.

Всего обязательному пожарному аудиту подлежат около 8700 зданий, из которых примерно 7100 - промышленные и складские.

В 2024 году в эксплуатируемых нежилых зданиях произошло 171 возгорание, из них 93 - в промышленных и складских помещениях, 14 - в гаражах и 15 - в офисах. Материальный ущерб от пожаров в зданиях превысил шесть миллионов евро.

Владельцы промышленных и складских зданий площадью более 1000 м² должны были заказать пожарный аудит до 1 января 2024 года. В случае, если здание используется для других целей, необходимо обновить данные в строительном реестре через местное самоуправление.