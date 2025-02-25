Цена на молоко в Эстонии за год выросла почти на двадцать процентов

Средняя закупочная цена на молоко в Эстонии в январе этого года за год выросла на 19,4 процента до 580,54 евро за тонну. По сравнению с декабрем цена выросла на 5,9 процента.

В январе молочная промышленность Эстонии произвела 9100 тонн питьевого молока, как и в январе 2024 года, сливок было произведено 2200 тонн, на 100 тонн меньше в годовом сравнении, а производство сквашенного молока выросло с 2700 до 3100 тонн.

Производство масла и сыра удержалось на уровне января прошлого года - 400 тонн и 5500 тонн соответственно.