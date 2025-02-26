Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 февраля по 6 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.02-06.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 28 февраля
* В Нарвском замке в зале Рефектория в 18.00 - концерт "Romantikast tänapäevani" / "От романтики до наших дней". Выступают Татьяна Гашимова (виолончель) и Пийа Паэмурру (рояль). Билет - 7 евро.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - вечер поззии "Ностальгия по реальности". Стихи читают поэты из объединения литераторов Эстонии "Русское слово".
Суббота, 1 марта
* В Нарве в различных локациях с 11.00 - открытие цикла мероприятий "Нарва - финно-угорская культурная столица": в 12.00 в Нарвской центральной библиотеке - открытие выставки "Pühakiri soome-ugri rahvaste keeltes" / "Священное Писание на языках финно-угорских народов"; в 13.00 - праздничное шествие от Дома ингери по променаду к ратуше; в 14.00 в ратуше - торжественная передача титула и символа финно-угорской культурной столицы; в 16.00 в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета - концерт. Подробная программа: fennougria.ee/sundmus/soome-ugri-kultuuripealinn-2025-avauritus/.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 12.00 - открытие интерактивной фото- и видеовыставки Сергея Листова "Мой край родной". Вход свободный.
* В клубе "Сомпа" в 13.00 - семейный день "Дом, в котором живут книги". Вход свободный.
* В Таммикуском народном доме в 16.00 - пьеса "... ja Toila kuused kohavad". Билет - 7 евро.
* В Куртнаском общественном доме в 17.00 - стендап-мюзикл "Jah, ilma naisteta!" / "Да, без женщин!". На сцене певец и актер Михкель Тикерпалу и музыкант Мадис Креэван. Билет - 7-10 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 -"Jazz Time Club": трио Никиты Корзуна. Билет - 8-10 евро.
Воскресенье, 2 марта
* В Нарве в различных локациях - открытие цикла мероприятий "Нарва - финно-угорская культурная столица": в 11.00 в Александровской церкви - концерт-богослужение на финно-угорском языке; в 12.00 - экскурсия по башне Александровской церкви; в 12.30 в Доме ингери - обед с национальной кухней и в 14.00 - празднование народного праздника вожан cihlagoo и ижорцев liugupäevä. Подробная программа: fennougria.ee/sundmus/soome-ugri-kultuuripealinn-2025-avauritus/.
Понедельник, 3 марта
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие высставки живописи Яане Сиймсо-Меривоо (Таллинн) "Maastikud" / "Пейзажи". Выставка открыта до 3 апреля.
Среда, 5 марта
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - открытие выставки живописи Аво Кийра.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Ettevaatust, õnn!" / "Осторожно, счастье!", комедия Раквереского театра. Билет - 20-26 евро.
Четверг, 6 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт поп-группы "Nensi" (Украина). Билет - 24,60-39,60 евро.
СПОРТ
Суббота, 1 марта
* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - ФК "Viru Energy" - "Tallinna Atlanta United".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" / ХК "Tornaado" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Paide linnameeskond U21".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпиона Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: "Sillamäe Silla FC" - "Ravens Futsal" (Тарту).
Воскресенье, 2 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпиона Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Kopli Coolbet".
Вторник, 4 марта
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, четвертьфинал: ФК "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).
РАЗНОЕ
Четверг, 27 февраля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - беседа "Minu aasta Austraalias" / "Мой год в Австралии". Своими впечатлениями делится Эдит Маазик, выпускница Ийзакуской школы и учитель биологии Кохилаской гимназии.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Воскресенье, 2 марта
* В клубе "Ахтме" - праздник встречи весны масленица / vastlapäev: 12.00 - игровая программа для детей в танцевальном зале, мастер-классы; 12.30 - выступление городского оркестра на площадке у клуба; 13.00 - торжественное открытие праздника, концерт с участием женской группы народного танца "Gevi II", вокального кружка "YeS", фигуристов клуба "Ice-Way", певицы Lena Kava. Вас ждет интерактивно-конкурсная программа, бесплатная лотерея, конкурс на самый большой блин, угощение традиционным гороховым супом, игровые площадки, уличные кафе, катание на лошадках и др. Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 14.00 - масленица.
Вторник, 4 марта
* В Кивиыли на площадке с качелями в 17.00 - масленица.
* В Паннъярве с 18.00 до 20.00 - вечер vastlapäev.
Четверг, 6 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.00 - день истории Вируского института: доклад Анне Нургамаа "Helend Peep - laulja, näitleja, kunstnik ja kodu-uurija" / "Хеленд Пееп - певец, актер, художник и краевед", доклад Аве Горшиц "Digiekskursioon kirjandusmuuseumi portaali KIVIKE ning eesti raamatu aasta 2025 kogumisvõistluste tutvustus" / "Цифровая экскурсия по порталу KIVIKE Литературного музея, а также знакомство с конкурсом коллекций Года эстонской книги-2025", доклад Хейки Коова "Lääne-Virumaa monumentide e-kataloog. Organiseeritud kodu-uurimise tulevikust" / "Э-каталог памятников Ляэне-Вирумаа. О будущем организованного краевведения".
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевиа Мерили Мурдсалу.
* День памяти Старой Нарвы: в большом зале Нарвской ратуши в 15.00 на эстонском языке и в 18.00 на русском языке - лекция о Второй мировой войне, лектор Мадис Туудер расскажет о важных этапах и событиях, сформировавших уникальную историю Нарвы; в 19.00 начнется открытое обсуждение лекции, где все заинтересованные лица могут поделиться своим мнением и задать вопросы лектору; у мемориального камня "Juured" в 17.00 - возложение цветов и зажигание свечей в память о трагических событиях в истории Нарвы.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.