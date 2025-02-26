МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.02-06.03 Куда пойти в будни и на выходных

Вторник, 4 марта

* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, четвертьфинал: ФК "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).

РАЗНОЕ

Четверг, 27 февраля

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - беседа "Minu aasta Austraalias" / "Мой год в Австралии". Своими впечатлениями делится Эдит Маазик, выпускница Ийзакуской школы и учитель биологии Кохилаской гимназии.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

Воскресенье, 2 марта

* В клубе "Ахтме" - праздник встречи весны масленица / vastlapäev: 12.00 - игровая программа для детей в танцевальном зале, мастер-классы; 12.30 - выступление городского оркестра на площадке у клуба; 13.00 - торжественное открытие праздника, концерт с участием женской группы народного танца "Gevi II", вокального кружка "YeS", фигуристов клуба "Ice-Way", певицы Lena Kava. Вас ждет интерактивно-конкурсная программа, бесплатная лотерея, конкурс на самый большой блин, угощение традиционным гороховым супом, игровые площадки, уличные кафе, катание на лошадках и др. Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 14.00 - масленица.

Вторник, 4 марта

* В Кивиыли на площадке с качелями в 17.00 - масленица.

* В Паннъярве с 18.00 до 20.00 - вечер vastlapäev.

Четверг, 6 марта