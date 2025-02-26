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ВИДЕО На вершине кукрузеской горы развевается сине-черно-белый флаг

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На кукрузеской горе развевается сине-черно-белый флаг, если смотреть со стороны шоссе Таллинн-Нарва.
На кукрузеской горе развевается сине-черно-белый флаг, если смотреть со стороны шоссе Таллинн-Нарва. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Если желание руководителей города Кохтла-Ярве и Тойлаской волости поднять к нынешней годовщине Эстонии на вершине кукрузеской горы большой сине-черно-белый флаг застопорилось из-за бюрократической машины, то в качестве частной инициативы флаг Эстонии все же на горе появился и гордо там развевается.

Развевающийся на вершине горы синие-черно-белый флаг, правда, меньше планировавшегося самоуправлениями, но все же виден с шоссе Таллинн-Нарва, если посмотреть в направлении вершины террикона.

Гражданский активист Кукрузеской части города Кохтла-Ярве Леана Круузе, тойлаский волостной старейшина Эве Эаст и мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказали, что не знают, кто установил флаг на горе в Кукрузе.

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