ВИДЕО На вершине кукрузеской горы развевается сине-черно-белый флаг

Если желание руководителей города Кохтла-Ярве и Тойлаской волости поднять к нынешней годовщине Эстонии на вершине кукрузеской горы большой сине-черно-белый флаг застопорилось из-за бюрократической машины, то в качестве частной инициативы флаг Эстонии все же на горе появился и гордо там развевается.