Если желание руководителей города Кохтла-Ярве и Тойлаской волости поднять к нынешней годовщине Эстонии на вершине кукрузеской горы большой сине-черно-белый флаг застопорилось из-за бюрократической машины, то в качестве частной инициативы флаг Эстонии все же на горе появился и гордо там развевается.
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ВИДЕО ⟩ На вершине кукрузеской горы развевается сине-черно-белый флаг
Развевающийся на вершине горы синие-черно-белый флаг, правда, меньше планировавшегося самоуправлениями, но все же виден с шоссе Таллинн-Нарва, если посмотреть в направлении вершины террикона.