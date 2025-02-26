"Я есть и останусь идавируской, здесь мои корни!"- сказала в данном "Северному побережью" в 2009 году интервью уроженка Пагари (Ида-Вирумаа) ученый и тогдашний директор Эстонского национального музея Криста Ару, в понедельник утром ушедшая от нас в возрасте 66 лет.
Криста Ару была и осталась идавируской
"У меня здесь много добрых друзей и знакомых, и по сути я всегда и повсюду чувствую себя здесь хорошо. Пагариский парк есть и останется для меня одним из самых любимых и безопасных мест. Берег Чудского озера в Куру и алутагузеские леса успокаивают и освежают, вселяют уверенность и веру. Однако территорию Причудья надо общими силами и в целом привести в порядок", - отметила она в интервью, которое вошло в книгу "Ida-Viru küsimus".
Там же Криста Ару выразила надежду, что большой подъем Ида-Вирумаа еще впереди. "Люди здесь очень понимающие и поддерживают друг друга. Здесь привыкли работать вместе, и в этом - большой шанс. Совместная работа учреждений с разным юридическим статусом и разными задачами, а также сотрудничество разных национальностей во имя единой цели - это ключ успешного развития Ида-Вирумаа. И в Ида-Вирумаа имеются люди, которые видят и осознают эту единую цель, а также хотят работать и совершать большие дела, - отметила она, добавив, что в Ида-Вирумаа не приукрашивают события и людей. - Самообман здесь чужд. Все вещи и жизнь именно такие, какие они есть в данный момент. Никто не стыдится своих истинных чувств и оценок. Открытость всему новому, порой неизбежному и плохому, - это второй большой плюс Ида-Вирумаа. Способность сотрудничать и открытость наверняка поведут Ида-Вирумаа вперед".
Родившаяся 1 августа 1958 года, выросшая в расположенном в парке мызы Пагари доме и закончившая действовавшую там же школу-восьмилетку Криста Ару (девичья фамилия Мулдма) поступила затем в тартускую 8-ю среднюю школу, после нее - в Тартуский университет на факультет журналистики.
Она преподавала в Тартуском университете историю эстонской журналистики и публиковала научные работы на эту тему. Она являлась директором Эстонского литературного музея (1995-2005), Эстонского национального музея (2006-2012) и библиотеки Тартуского университета (2019-2024). "Под руководством Кристы Ару в работе всех трех учреждений происходили значительные процессы развития, помогавшие поддержать сохранение наследия и увеличивавшие значимость этих хранящих национальную культуру учреждений на культурном ландшафте", - говорится в посвященном Кристе Ару совместном некрологе от имени города Тарту, Тартуского университета, Эстонского литературного музея, Эстонского национального музея, библиотеки Тартуского университета и общества Яана Тыниссона.
2015 году Кристу Ару избрали по списку Свободной партии в Рийгикогу, где она четыре года являлась также членом группы поддержки Ида-Вирумаа. "Мне кажется, что вопрос Ида-Вирумаа не в том, что что-то не хотели сделать или не сделали. Вопрос, скорее, в том, что регион всегда рассматривали в качестве отдельных проблем, которые вновь и вновь начинали решать, не рассматривая Ида-Вирумаа как одну большую возможность. То есть вопрос был в отношении. В отношении, которое оставил нам в наследство советский период и от которого все еще не сумели избавиться. Это понятно, однако именно над таким отношением следовало бы поработать. В детском саду, основной школе, гимназии, на улице и на рабочих местах. Не "мы" и "они", а "мы", часть которых имеют несколько другую культуру", - писала Ару в июне 2016 года в опубликованном в "Северном побережье" эссе.
В октябре 2017 года она писала в "Северном побережье", что заниматься Вирумаа нельзя только в порядке ударного труда или кампании, ведь целью является сформировать здесь среду, в которой было бы хорошо жить и работать.
По мнению председателя Йыхвиского волостного собрания историка Валло Реймаа, Криста Ару являлась, очевидно, самой известной среди родившихся в Пагари эстонцев и выпускников тамошней школы.