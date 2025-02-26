Криста Ару была и осталась идавируской

2015 году Кристу Ару избрали по списку Свободной партии в Рийгикогу, где она четыре года являлась также членом группы поддержки Ида-Вирумаа. "Мне кажется, что вопрос Ида-Вирумаа не в том, что что-то не хотели сделать или не сделали. Вопрос, скорее, в том, что регион всегда рассматривали в качестве отдельных проблем, которые вновь и вновь начинали решать, не рассматривая Ида-Вирумаа как одну большую возможность. То есть вопрос был в отношении. В отношении, которое оставил нам в наследство советский период и от которого все еще не сумели избавиться. Это понятно, однако именно над таким отношением следовало бы поработать. В детском саду, основной школе, гимназии, на улице и на рабочих местах. Не "мы" и "они", а "мы", часть которых имеют несколько другую культуру", - писала Ару в июне 2016 года в опубликованном в "Северном побережье" эссе.