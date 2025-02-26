Государство выделило на сокращение отходов десять миллионов евро

- Предотвращая отходы, мы защищаем окружающую среду и сохраняем природные ресурсы. Мы также должны создать возможности для предпринимателей создавать большую ценность с меньшим потреблением материалов, например, продлевая срок службы упаковки или переходя на повторное использование, - сказал министр инфраструктуры Владимир Свет. - Такие важные изменения способствуют достижению цели реформы отходов - переработки большего количества материалов, чем раньше, и сокращения сжигания и захоронения отходов».

Национальный план по управлению отходами ставит цель, согласно которой к 2030 году вся упаковка, поступающая на рынок Эстонии, должна быть либо перерабатываемой, либо пригодной для повторного использования. Чтобы повысить безопасность обращения материалов, важно учитывать это при проектировании и производстве упаковки. Поэтому государство поддерживает мероприятия, которые помогают сократить образование упаковочных отходов, сделать упаковку более пригодной для вторичной переработки за счет устойчивого дизайна и заменить одноразовую упаковку решениями, пригодными для повторного использования.

Также оказывается поддержка мероприятиям, направленным на сокращение пищевых отходов, таким как создание пунктов раздачи продуктов питания или других решений для совместного использования, а также технологическим решениям, помогающим планировать количество продуктов питания или оптимизировать процесс их хранения и потребления. Сокращая пищевые отходы, мы можем сэкономить на количестве производимых продуктов питания, энергии, воде, транспорте, утилизации отходов, удобрениях и используемых сельскохозяйственных землях.

Государство выделяет на сокращение отходов в общей сложности 10 миллионов евро. Поддержка предназначена для малых и средних предприятий, некоммерческих организаций, фондов и органов местного самоуправления. В зависимости от вида деятельности размер поддержки составляет от 10 тысяч евро до 2 миллионов евро.

Центр экологических инвестиций откроет прием заявок не позднее 24 марта. Дополнительную информацию о поддержке можно найти на сайте EIC, который откроется в новой вкладке.

Для реализации реформы отходов и плана управления отходами Министерство климата инвестирует в общей сложности более 100 миллионов евро в экономику замкнутого цикла с помощью Фонда сплочения Европейского союза.