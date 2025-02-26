Абсолютное большинство работников в Эстонии - в поисках работы

79 процентов работников в ходе опроса сообщили, что открыты для новых предложений о работе, следят за вакансиями или даже активно ищут работу.

Лишь 8 процентов работников не сменили бы место работы в случае выгодного предложения по зарплате.

При этом 39 процентов сотрудников готовы сменить работу ради лучших условий труда, даже если зарплата останется на том же уровне.

- Чаще всего с работы увольняются из-за падения мотивации и низкого качества управления", - пояснила руководитель по найму CVKeskus.ee Грете Адлер.

В опросе приняли участие около 7000 человек.