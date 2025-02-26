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Абсолютное большинство работников в Эстонии - в поисках работы

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Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке.
Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Согласно опросу, проведенному Агентством по исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee, 84 процента работников в Эстонии готовы сменить работу ради более высокой зарплаты.​

79 процентов работников в ходе опроса сообщили, что открыты для новых предложений о работе, следят за вакансиями или даже активно ищут работу. 

Лишь 8 процентов работников не сменили бы место работы в случае выгодного предложения по зарплате.

При этом 39 процентов сотрудников готовы сменить работу ради лучших условий труда, даже если зарплата останется на том же уровне.

- Чаще всего с работы увольняются из-за падения мотивации и низкого качества управления", - пояснила руководитель по найму CVKeskus.ee Грете Адлер.

В опросе приняли участие около 7000 человек.

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