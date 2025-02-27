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ЗАРАБОТАЛО! Йыхвиский продуктовый шкаф опустошается быстрее, чем его успевают наполнять

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Йыхвиский продуктовый шкаф открыли ровно два месяца назад.
Йыхвиский продуктовый шкаф открыли ровно два месяца назад. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Все, что приносят в шкаф, находит нового владельца.

Фото статьи
Фото: Erakogu

Выдержки: что можно было найти в шкафу

"Булочки, пакет с домашней едой. Булочки казались совсем свежими, в пакетах R-kiosk. Кто еще не ходил гулять с собакой, тут успеет", - сообщалось в один из вечеров в йыхвиской группе обращения продуктов.

"В продуктовом шкафу - изделия глубокой заморозки. Рыба, мясо и какие-то котлеты в панировке. Котлет очень много в одном большом пакете, так что если все сам не употребишь, то захвати с собой пакет, куда сложить подходящую порцию".

"Положил в шкаф копченого леща (лучше съесть сегодня), куру гриль (приготовлена вчера), манную крупу, хлеб и йогурт. Приятного аппетита!".

"Завтра сварю большую кастрюлю супа с фрикадельками, для себя и для шкафа".

"Если у кого-то нет еще сегодня праздничного десерта, то как раз отнесли в шкаф торт из творога и печенья от "Pagaripoisid".

группа "Facebook" "Toiduringlus Jõhvis"

- Поначалу мы немного боялись, что продуктовым шкафом будут пользоваться мало. Но туда несут и оттуда берут продукты", - говорит одна из руководителей йыхвиского обращения продуктов Кади Луури, проживающая по соседству со шкафом. Она видит из окна, что молодежь подходит к нему довольно активно. Идя на работу и возвращаясь домой, Луури и сама может взглянуть на содержимое шкафа.

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