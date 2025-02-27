ЗАРАБОТАЛО! Йыхвиский продуктовый шкаф опустошается быстрее, чем его успевают наполнять

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Выдержки: что можно было найти в шкафу

"Булочки, пакет с домашней едой. Булочки казались совсем свежими, в пакетах R-kiosk. Кто еще не ходил гулять с собакой, тут успеет", - сообщалось в один из вечеров в йыхвиской группе обращения продуктов.

"В продуктовом шкафу - изделия глубокой заморозки. Рыба, мясо и какие-то котлеты в панировке. Котлет очень много в одном большом пакете, так что если все сам не употребишь, то захвати с собой пакет, куда сложить подходящую порцию".

"Положил в шкаф копченого леща (лучше съесть сегодня), куру гриль (приготовлена вчера), манную крупу, хлеб и йогурт. Приятного аппетита!".

"Завтра сварю большую кастрюлю супа с фрикадельками, для себя и для шкафа".

"Если у кого-то нет еще сегодня праздничного десерта, то как раз отнесли в шкаф торт из творога и печенья от "Pagaripoisid".

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