Круглый стол национальных организаций Ида-Вирумаа возглавила Майре Петрова

По словам Александра Дусмана, перевыборы председателя проходят раз в три года и, хотя многие члены Круглого стола уговаривали его продолжить, он отказался, объяснив решение тем, что готов помогать и участвовать в делах по мере возможности, но возраст и здоровье говорят о том, что пора "притормозить".