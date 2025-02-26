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Круглый стол национальных организаций Ида-Вирумаа возглавила Майре Петрова

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Должность председателя является общественной, хлопот немало, но Майре Петрова готова продолжить все начатое около трех десятилетий назад и развивать новые инициативы.
Должность председателя является общественной, хлопот немало, но Майре Петрова готова продолжить все начатое около трех десятилетий назад и развивать новые инициативы. Фото: Rafael Šarafetdinov

Во вторник на очередном заседании Круглого стола национальных культурных организаций Ида-Вирумаа Александр Дусман, возглавлявший это общественное объединение более четверти века, передал бразды правления Майре Петровой.

По словам Александра Дусмана, перевыборы председателя проходят раз в три года и, хотя многие члены Круглого стола уговаривали его продолжить, он отказался, объяснив решение тем, что готов помогать и участвовать в делах по мере возможности, но возраст и здоровье говорят о том, что пора "притормозить".

- Думаю, что Майре Петрова, которая более двадцати лет возглавляет Ида-Вируское общество финнов-ингерманландцев, одну из самых активных организаций Круглого стола, сумеет продолжит традиции. У нее большой опыт, знает ситуацию изнутри, является инициатором многих успешных проектов.

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