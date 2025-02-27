ОДИН ВОПРОС Почему вы против изменения Конституции?

- Предоставление избирательного права всем постоянным жителям в конкретном самоуправлении было очень четким и обоснованным выбором конституционной ассамблеи. Такой выбор был сделан, чтобы не отталкивать в некоторых самоуправлениях проживающих там людей от принятия решений, касающихся местной жизни в Эстонии

Изменяя Конституцию, мы должны говорить также о том, как это повлияет на электорат, местную демократию и автономию. Я исхожу из Кохтла Ярве. Изменение Конституции в инициированном виде означало бы, что 25% избирателей лишились права голоса. В городе Силламяэ ситуация еще сложнее. Если проект пройдет, то избирательного права лишатся 42%. В Нарве этот процент равен 36. Такая корректировка электората, как выразился в одной из телевизионных передач один коллега по Рийгикогу, лишит в очень многих самоуправлениях значительную часть избирателей права голоса.