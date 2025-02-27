Валентин Коркус: Поможем организовать вывешивание эстонского флага

В это неспокойное время это поможет укрепить чувство единства, повысить осведомленность о национальных символах Эстонии и обогатить городское пространство праздничной и патриотической атмосферой.

Мы хотели бы внести свой вклад в развитие культуры вывешивания эстонского флага в Ида-Вирумаа, где эта традиция нуждается в поддержке.

Предприятие "Stell Eesti" готово предложить квартирным товариществам, расположенным в густонаселенных районах Нарвы, Йыхви и Тойла, бесплатную услугу по вывешиванию флагов утром и снятию их вечером. Квартирное товарищество со своей стороны должно заранее предоставить нам четко различимый флаг для вывешивания и обеспечить, чтобы на здании было подходящее место прикрепления для вывешивания флага и доступ к нему.

Для распространения информации об этом и реализации инициативы нам потребуется поддержка в информировании населения и ознакомлении с инициативой квартирных товариществ и жителей населенных пунктов.

Мы считаем, что поддержка Фонда интеграции, местных самоуправлений и медиаканалов будет способствовать тому, что как можно больше людей смогут принять участие в праздновании Дня эстонского флага и развитии культуры и традиции вывешивания государственного флага.

При составлении предложения мы учитывали нашу способность предоставлять эту услугу, исходя из логистики, нашего местоположения и ресурсов.