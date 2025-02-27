Пирет Хартман: Местная еда должна быть доступной

Больше внимания следует уделять предотвращению недобросовестной торговой практики. Это способствует честной торговле и справедливому ценообразованию. Искусственное завышение цен на продукты питания совершенно недопустимо. Европейская комиссия также недавно выступила с предложением об ограничении недобросовестной трансграничной торговой практики для обеспечения честной торговли и справедливых цен.

Важно продолжать поддерживать инвестиции в производство продуктов питания и кооперативную деятельность. Таким образом, мы поддерживаем продолжение отечественного производства продуктов питания и сохранение рабочих мест как в сельской местности, так и в пищевой промышленности в целом. Важно поддерживать кооперативную деятельность, поскольку совместные предприятия помогают экономить затраты и, как следствие, позволяют удерживать цены на продукты питания на более низком уровне.

Как ни парадоксально, но в поисках путей снижения цен земледельцы и производители в один голос говорят о том, что продукты питания вместе с тем слишком дешевы. Например, когда розничные сети для привлечения покупателей используют чрезвычайно низкие цены на молоко, которые порой оказываются ниже себестоимости продукции фермера, т.е. прямых затрат на производство молока. С одной стороны, это дает ложный сигнал об истинной ценности продуктов питания, а с другой - добавляет неуверенности производителям, указывая на то, что их труд не ценится. Производство продуктов питания таким способом в здешних краях не выглядит как устойчивое предприятие.

Мы все понимаем, что привозить все необходимое нам продовольствие из других стран неприемлемо, поскольку способность Эстонии обеспечить себя продовольствием является вопросом безопасности. В кризисных ситуациях, когда границы закрыты и перемещение товаров затруднено, мы как страна должны быть готовы прокормить себя сами. Поэтому при создании условий, формирующих цены на продукты питания, важно учитывать устойчивость местного производства продуктов питания. Таким образом, мы сможем обеспечить нашим людям доступность высококачественных и полезных для здоровья местных продуктов питания также в трудные времена.