Хотя мы далеко не самая богатая страна в Европе, продукты питания в магазине уже стоят дороже, чем в среднем по Европе. Чтобы люди могли потреблять эстонскую продукцию и в то же время обеспечивать справедливую цену для производителей сырья и местных хуторян, нам необходимо удерживать цены в разумных пределах.
Пирет Хартман: Местная еда должна быть доступной
По данным Департамента статистики, по состоянию на конец 2024 года цены на продукты питания в магазинах Эстонии выросли в среднем на 40% по сравнению с августом 2021 года. В результате совокупного воздействия нескольких факторов средства к существованию людей сократились, а доля расходов на продукты питания стала непропорционально большой. Прокормить семью становится все сложнее, но повседневная еда не может быть роскошью!
На формирование цен на продукты питания влияют различные компоненты. Одним из возможных вариантов является снижение ставки налога с оборота на продукты питания. Многие страны Европейского союза ввели более низкие ставки налога с оборота на продукты питания, однако эти изменения не всегда приводили к ожидаемому снижению цен на продукты питания. Если установить более низкий налог с оборота на продукты питания, это также должно сделать их более дешевыми для людей. Я попросила экспертов проанализировать варианты снижения налога с оборота, и в ближайшие месяцы мы получим обзор.
Существуют и другие возможные способы снижения цен на продукты питания. Например, снижение платы за возобновляемую энергию для крупных производителей. Это принесло бы облегчение, особенно крупным предприятиям пищевой промышленности, которым требуется много энергии для производства продуктов питания. Однако снижение ставки будет происходить за счет всех остальных потребителей, включая частных потребителей, а также мелких сельскохозяйственных производителей.
"Если установить более низкий налог с оборота на продукты питания, это также должно сделать их более дешевыми для людей".Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства, СДП
Больше внимания следует уделять предотвращению недобросовестной торговой практики. Это способствует честной торговле и справедливому ценообразованию. Искусственное завышение цен на продукты питания совершенно недопустимо. Европейская комиссия также недавно выступила с предложением об ограничении недобросовестной трансграничной торговой практики для обеспечения честной торговли и справедливых цен.
Важно продолжать поддерживать инвестиции в производство продуктов питания и кооперативную деятельность. Таким образом, мы поддерживаем продолжение отечественного производства продуктов питания и сохранение рабочих мест как в сельской местности, так и в пищевой промышленности в целом. Важно поддерживать кооперативную деятельность, поскольку совместные предприятия помогают экономить затраты и, как следствие, позволяют удерживать цены на продукты питания на более низком уровне.
Как ни парадоксально, но в поисках путей снижения цен земледельцы и производители в один голос говорят о том, что продукты питания вместе с тем слишком дешевы. Например, когда розничные сети для привлечения покупателей используют чрезвычайно низкие цены на молоко, которые порой оказываются ниже себестоимости продукции фермера, т.е. прямых затрат на производство молока. С одной стороны, это дает ложный сигнал об истинной ценности продуктов питания, а с другой - добавляет неуверенности производителям, указывая на то, что их труд не ценится. Производство продуктов питания таким способом в здешних краях не выглядит как устойчивое предприятие.
Мы все понимаем, что привозить все необходимое нам продовольствие из других стран неприемлемо, поскольку способность Эстонии обеспечить себя продовольствием является вопросом безопасности. В кризисных ситуациях, когда границы закрыты и перемещение товаров затруднено, мы как страна должны быть готовы прокормить себя сами. Поэтому при создании условий, формирующих цены на продукты питания, важно учитывать устойчивость местного производства продуктов питания. Таким образом, мы сможем обеспечить нашим людям доступность высококачественных и полезных для здоровья местных продуктов питания также в трудные времена.