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Денис Шалкаускас стал двукратным чемпионом Эстонии

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У Дениса Шалкаускаса в воскресенье вечером в Ласнамяэском холле был повод поднять вверх два пальца: за выходные он стал двукратным чемпионом Эстонии.
У Дениса Шалкаускаса в воскресенье вечером в Ласнамяэском холле был повод поднять вверх два пальца: за выходные он стал двукратным чемпионом Эстонии. Фото: Eesti Kergejõustikuliit

Учитель физкультуры Силламяэской эстонской основной школы Денис Шалкаускас на проходивших в выходные в Ласнамяэском холле соревнованиях стал чемпионом Эстонии в беге как на 1500 метров, так и на 3000 метров.

Представляющий таллиннский клуб "Sparta" бывший вице-мэр Кохтла Ярве сумел повернуть в свою пользу захватывающую дуэль на финишной прямой на обеих дистанциях: на более короткой - с Калевом Хылпусом, на более длинной - с Карелом Хуссаром. Принесшее ему победу в беге на дистанцию 3000 метров время 8.14,67 оказалось на целых 13 секунд лучше его прежнего личного рекорда. За всю историю быстрее пробежать эту дистанцию в закрытом помещении удалось только 14 эстонскими спортсменам. В последний раз столь же быстрым оказался десять лет тому назад Анди Ноот.

Однако в Европе конкуренция в этом виде крайне напряженная, ведь в нынешней сезонной турнирной таблице новый личный рекорд Шалкаускаса дает ему 290-е место.

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