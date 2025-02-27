Учитель физкультуры Силламяэской эстонской основной школы Денис Шалкаускас на проходивших в выходные в Ласнамяэском холле соревнованиях стал чемпионом Эстонии в беге как на 1500 метров, так и на 3000 метров.
Для подписчиков
Денис Шалкаускас стал двукратным чемпионом Эстонии
Представляющий таллиннский клуб "Sparta" бывший вице-мэр Кохтла Ярве сумел повернуть в свою пользу захватывающую дуэль на финишной прямой на обеих дистанциях: на более короткой - с Калевом Хылпусом, на более длинной - с Карелом Хуссаром. Принесшее ему победу в беге на дистанцию 3000 метров время 8.14,67 оказалось на целых 13 секунд лучше его прежнего личного рекорда. За всю историю быстрее пробежать эту дистанцию в закрытом помещении удалось только 14 эстонскими спортсменам. В последний раз столь же быстрым оказался десять лет тому назад Анди Ноот.