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Каборе стал машиной по забиванию голов у лучшего футбольного клуба Ида-Вирумаа

Каборе забил в этом сезоне уже десять голов.
Каборе забил в этом сезоне уже десять голов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нападающий африканец Каборе во второй подряд игре эстонской футбольной лиги мастеров забил по три гола и вновь привел свою команду к уверенной победе.

В последнем туре в игре, по воле обстоятельств проходившей в Нарвском футбольном холле, так как на стадионе "Fama" меняли искусственный газон, "Narva Trans" выиграл со счетом 4:2 у пярнуского "Vaprus". Три гола записал на свой счет в этой встрече нападающий Каборе - выходец из Буркина Фасо. Три гола он забил и в позавчерашнем туре, когда "Narva Trans" выиграл 4:0 у тартуского "Tammeka".

Каборе (23) в этом сезоне забил за "Narva Trans" уже десять голов и уверенно возглавляет турнирную таблицу бомбардиров лиги мастеров: у его ближайших преследователей - нападающего эстонской сборной и таллиннской "Flora" Рауно Саппинена и нападающего харьюского "Laagri" Карела Ээрме - на счету по шесть голов.

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