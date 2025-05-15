Каборе стал машиной по забиванию голов у лучшего футбольного клуба Ида-Вирумаа

В последнем туре в игре, по воле обстоятельств проходившей в Нарвском футбольном холле, так как на стадионе "Fama" меняли искусственный газон, "Narva Trans" выиграл со счетом 4:2 у пярнуского "Vaprus". Три гола записал на свой счет в этой встрече нападающий Каборе - выходец из Буркина Фасо. Три гола он забил и в позавчерашнем туре, когда "Narva Trans" выиграл 4:0 у тартуского "Tammeka".