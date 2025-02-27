Живущая в Йыхви Реэни Пайник, чье лицо знакомо по многим фильмам и телесериалам, приняла участие в концертном представлении в честь годовщины республики, режиссером которого был Эльмо Нюганен, также уроженец Йыхви.
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Йыхвиска Реэни Пайник приняла участие в праздничном концертном представлении на сцене "Estonia"
Реэни Пайник блистала в десятках ролей: от художественного фильма "Товарищ ребенок" до криминального сериала "Контора мести", от комедии "Похороны по-эстонски" до исторического триллера "Тень".