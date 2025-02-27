ПЕРЕДОВИЦА Неразбериха в энергетике

Исходя вроде бы из благородных попыток обеспечить надежность электроснабжения, благоприятную цену и дружелюбное к природе производство электроэнергии, а также поддержку экономического роста, в течение последних лет все прежне энергохозяйство Эстонии поставлено с ног на голову, однако желаемых результатов маловато. Если в результате ограничения использования сланца уменьшились выбросы углерода в воздух, то относительно других целей, особенно по части цены, результаты прямо противоположные. Вдобавок ко всему Эстония превратилась из экспортера электроэнергии в ее импортера.

Руководители правительственных партий отрапортовали недавно, что у них родился план, как пойти к более счастливому энергетическому будущему, однако довольно скоро специалисты выявили, что этот план ошибочный. К счастью, у правительства хватило ума хотя бы на то, чтобы затормозить этот план, а не нестись с ним дальше, зажмурив глаза.

Тем не менее граждане ждут от правительства понятного и четкого плана, как обеспечить Эстонию электроэнергией в необходимом количестве и по такой цене, которая не будет пожирать из кошелька значительно больше, чем в Финляндии или Швеции, и не перевернет экономику вверх дном. Если учесть, что эстонским налогоплательщикам и без того придется все больше вкладываться в обеспечение безопасности, то оплата случайных опытов в энергетической политике имела бы очень высокую цену.