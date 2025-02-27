На заседании специальной парламентской комиссии по контролю за государственным бюджетом, где обсуждалось исполнение бюджета прошлого года и бюджетные расходы на 2025 год, государственный контролер Янар Хольм указал на то, что при сравнении урезанного бюджета на текущий год с цифрами, заложенными в его базовую версию в государственной бюджетной стратегии, выясняется, что урезанные расходы государственного бюджета в действительности увеличились на 155 млн евро, пишет rus.err.
Урезанный госбюджет оказался на 155 млн евро больше прежнего
По словам Хольма, общепринятый смысл урезания расходов заключается в том, что сумма уменьшается. Но в данном случае, если рассматривать это в контексте, урезался рост расходов. "Можно сказать, что без такого сокращения расходы были бы на 255 млн евро выше. Но дело в том, что если сначала урезать расходы, а потом добавить денег, то непонятно, произошло ли урезание на самом деле. В этом проблема", - пояснил он.
По словам Хольма, то, что произошло с расходами в действительности, можно будет увидеть только в следующем году, когда появятся данные об исполнении госбюджета 2025 года.