Урезанный госбюджет оказался на 155 млн евро больше прежнего

По словам Хольма, общепринятый смысл урезания расходов заключается в том, что сумма уменьшается. Но в данном случае, если рассматривать это в контексте, урезался рост расходов. "Можно сказать, что без такого сокращения расходы были бы на 255 млн евро выше. Но дело в том, что если сначала урезать расходы, а потом добавить денег, то непонятно, произошло ли урезание на самом деле. В этом проблема", - пояснил он.