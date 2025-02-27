Власти Кохтла-Ярве дали оценку качеству уборки снега в этом году

По словам руководителя службы по городскому хозяйству Тийта Лиллеметса, в целом, в этот зимний период с уборкой снега справились нормально.

Однако бывало, что в сложных погодных условиях уборка снега занимала местами больше времени, поскольку все силы были брошены на обеспечение проходимости основных дорог.

По словам Лиллеметса, при планировании использования снегоуборочной техники следует всегда позаботиться о том, чтобы в случае возникновения непредвиденной ситуации была бы в наличии дополнительная техника, с помощью которой устранение проблемы было бы более оперативным.

Он добавил, что если одновременно будет задействован весь ресурс, то значительно возрастают риски того, что в момент чрезвычайной ситуации не будет ни одной единицы техники или она не будет полностью исправна.

На следующем заседании комитет также планирует обсудить улучшение уличного освещения и другие вопросы, связанные с электроснабжением.