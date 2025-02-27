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У муниципального предприятия OSK Grupp в Кохтла-Ярве снова сменился руководитель

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Крупнейшим потребителем теплоэнергии в Сомпаской части города является принадлежащий городу Кохтла-Ярве клуб "Сомпа", бывший Сомпаский Дом культуры.
Крупнейшим потребителем теплоэнергии в Сомпаской части города является принадлежащий городу Кохтла-Ярве клуб "Сомпа", бывший Сомпаский Дом культуры. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

С 27 февраля муниципальное предприятие OSK Grupp, занимающееся подачей тепла в Сомпа, возглавил депутат горсобрания Кохтла-Ярве Евгений Салтыков. Это уже третья смена руководителя за семь месяцев, пишет rus.err.

С той же даты отозван с должности предыдущий член правления Мартин Лехтла, который был назначен только в октябре 2024 года по итогам открытого конкурса. На том же конкурсе Салтыков занял второе место.

Председатель совета OSK Grupp Владимир Чужас подтвердил, что с Лехтла не сработались по ряду вопросов.

- По вопросу продажи сомпаской теплотрассы у нас действительно были разногласия. Помимо этого нас не устраивало, с какой скоростью происходили изменения на предприятии, - отметил Чужас.

Муниципальное предприятие "OSK Grupp" заведует тепловым хозяйством в Сомпаской части Кохтла-Ярве. В начале февраля "Северное Побережье" писало о том, что горсобрание Кохтла-Ярве согласилось отдать за 10000 евро частному предприятию "Gren Viru" систему центрального отопления Сомпаской части города, балансовая стоимость которой по бумагам составляла около 1,2 миллиона евро.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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