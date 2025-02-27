У муниципального предприятия OSK Grupp в Кохтла-Ярве снова сменился руководитель

С той же даты отозван с должности предыдущий член правления Мартин Лехтла, который был назначен только в октябре 2024 года по итогам открытого конкурса. На том же конкурсе Салтыков занял второе место.

Председатель совета OSK Grupp Владимир Чужас подтвердил, что с Лехтла не сработались по ряду вопросов.

- По вопросу продажи сомпаской теплотрассы у нас действительно были разногласия. Помимо этого нас не устраивало, с какой скоростью происходили изменения на предприятии, - отметил Чужас.

Муниципальное предприятие "OSK Grupp" заведует тепловым хозяйством в Сомпаской части Кохтла-Ярве. В начале февраля "Северное Побережье" писало о том, что горсобрание Кохтла-Ярве согласилось отдать за 10000 евро частному предприятию "Gren Viru" систему центрального отопления Сомпаской части города, балансовая стоимость которой по бумагам составляла около 1,2 миллиона евро.