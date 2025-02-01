Кохтла-Ярвеское горсобрание согласилось в порядке решения отдать за 10000 евро частному предприятию "Gren Viru" систему центрального отопления Сомпаской части города, балансовая стоимость которой составляла около 1,2 миллиона евро. Такая минусовая для города сделка должна, однако, в будущем примерно на четверть уменьшить счета за центральное отопление у жителей Сомпа.
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Город Кохтла-Ярве обеднел на миллион евро, чтобы в Сомпа снизилась цена отопления
"Gren Viru", несколько лет назад купивший у "VKG Soojus" теплосети в Ярвеской и Атмеской частях города Кохтла-Ярве, а также в Йыхви, продает там сейчас теплоэнергию по цене 62,78 евро за мегаватт-час без налога с оборота. В Сомпаской части города, где тепловое хозяйство организует городское муниципальное предприятие "OSK Grupp", сейчас действует цена 86,95