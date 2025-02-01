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Город Кохтла-Ярве обеднел на миллион евро, чтобы в Сомпа снизилась цена отопления

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Крупнейшим потребителем теплоэнергии в Сомпаской части города является принадлежащий городу Кохтла-Ярве клуб "Сомпа", бывший Сомпаский Дом культуры.
Крупнейшим потребителем теплоэнергии в Сомпаской части города является принадлежащий городу Кохтла-Ярве клуб "Сомпа", бывший Сомпаский Дом культуры. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание согласилось в порядке решения отдать за 10000 евро частному предприятию "Gren Viru" систему центрального отопления Сомпаской части города, балансовая стоимость которой составляла около 1,2 миллиона евро. Такая минусовая для города сделка должна, однако, в будущем примерно на четверть уменьшить счета за центральное отопление у жителей Сомпа.

"Gren Viru", несколько лет назад купивший у "VKG Soojus" теплосети в Ярвеской и Атмеской частях города Кохтла-Ярве, а также в Йыхви, продает там сейчас теплоэнергию по цене 62,78 евро за мегаватт-час без налога с оборота. В Сомпаской части города, где тепловое хозяйство организует городское муниципальное предприятие "OSK Grupp", сейчас действует цена 86,95

Член правления "Gren Viru" Андрес Клаасмяги подтвердил "Северному побережью", что после заключения сделки Сомпа войдет в единый сетевой регион и там будет действовать такая же цена, что в Ярвеской и Ахтмеской частях города, а также в Йыхви. "Gren Viru" обещает, кроме того, заняться решением проблемы регулирования температуры отопительной воды в Сомпа.

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