Нарвский завод магнитов станет крупнейшим потребителем электроэнергии в Эстонии

По словам руководителя завода Айвара Вирунена, первая очередь завода, начавшая работу на прошлой неделе, по установочной мощности оборудования может потреблять до 17 МВт электроэнергии, но реальное пиковое потребление будет меньше этого показателя, поскольку все оборудование не будет одновременно работать на полную мощность. После запуска второй очереди завода его общая установочная мощность составит 37 МВт, и он сможет претендовать на звание крупнейшего потребителя в Эстонии.​

Выгодоприобретателем от поисков стабильно дешевого электричества для завода может стать и Нарва. По словам Вирунена, они вместе с городскими властями и Министерством экономики постоянно работают над решением о долгосрочной поставке дешевой электроэнергии в регион, посколько изначальный план - подключиться напрямую к Балтийской электростанции - не работает, так как станция работает не регулярно. По его словам, работа над тем, чтобы получить прямой доступ к производителям электроэнергии, уже имеет результаты, но раскрыть детали он пока не может.

"Сейчас мы не готовы говорить о планах, поскольку они еще не на том этапе, на котором о них можно говорить", - также прокомментировала мэр города Катри Райк.