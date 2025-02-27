Канцлер права Юлле Мадизе отметила, что взимать налог за украденный или уничтоженный автомобиль необоснованно, пишет rus.err.
Канцлер права усомнилась в соответствии автоналога букве Конституции
По мнению канцлера права, Закон о налоге на механическое транспортное средство и Закон о дорожном движении не соответствуют Конституции, поскольку в них отсутствуют положения, учитывающие случаи уничтожения имущества или другие ситуации, связанные с прекращением эксплуатации.
- Автоналог состоит из двух частей: регистрационного сбора и годового налога. Если автомобиль регистрируется в течение календарного года, автоналог уплачивается за оставшиеся до конца года дни. Если, например, автомобиль уничтожен в первый день года, налог взыскивается за весь год, несмотря на то, что облагаемого налогом имущества больше не существует. Если человек может позволить себе купить новый автомобиль, ему придется платить налог как за имущество, которого у него больше нет, так и за имущество, которым он владеет. В случае уничтожения имущества также невозможно вернуть вторую часть автоналога - регистрационный сбор, - отметила Мадизе.