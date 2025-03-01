ОПРОС Какая книга оказала на вас самое сильное влияние?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Уно МЯРКС, временно безработный: - Много читаю, особенно люблю книги о военной истории. Но что-то конкретное выделить трудно, все в комплексе составляет впечатление.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Пауль КЕСККЮЛА, учитель: - Трудно сказать, какая книга оказала на меня самое сильное воздействие, но точно могу сказать, что самое большое количество раз прочел "Забавные приключения знаменитого Робин Гуда" Говарда Пайла. Люблю ее с детства - там очень хорошие картинки и текст.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лидия КЕСТЕР, пенсионер: - "Робинзон Крузо" Даниеля Дефо - это моя настольная книга, во-первых, потому, что это первая серьезная книга, которую я прочла сама, во-вторых, даже в детском возрасте она помогла мне осознать, что надо всегда верить в свои собственные силы и, даже если солнца на небе не видно, оно все равно там есть и все будет хорошо. По этому принципу и живу. В подростковом возрасте, как у всех, были недопонимания с родителями, и когда прочла книгу "Приемная мать", она помогла изменить отношения - почувствовала себя счастливой, потому что у меня есть папа и мама.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рудита РУЦЕ, пенсионер: - Не смогу назвать точно, но меня всегда привлекали позитивные книги, которые дают энергетику. Сеют что-то хорошее и доброе. Сейчас не очень много читаю, но выбираю то, что с хорошим концом и чтобы история была добрая. Главное, чтобы, прочитав книгу, я могла от нее чему-нибудь научиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Пирет ПИХУ, учитель истории: - Книга "На берегу Ашерона" Альберта Уустулнда - об эстонских школьниках, завербованных в армию СС, их боевой путь в 1944 году и последующие тяготы в сибирских лагерях. Помогает донести до учеников личные трагедии, чтобы лучше понять то, что происходило в нашей истории.