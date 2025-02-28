Оппозиция предложила пересмотреть планы по отказу от сланца

В свою очередь зампред фракции "Отечество" Прийт Сибуль в качестве основной проблемы называет отсутствие у правительства целостного плана и общего видения дальнейшего развития энергетического хозяйства и призывает власти отказаться от поставленных задач, как минимум по переходу на возобновляемую энергию к 2030 году.