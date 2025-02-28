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Оппозиция предложила пересмотреть планы по отказу от сланца

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Шахта "Эстония".
Шахта "Эстония". Фото: Матти Кямяря

Центристская партия 18 февраля предложила провести референдум по вопросу отказа от сланцевой энергетики, подав в парламентское производство соответствующий законопроект. По словам лидера центристов Михаила Кылварта, решение правящего союза по сланцу является идеологическим, оно не отвечает интересам государства и должно быть пересмотрено, пишет rus.err.

В свою очередь зампред фракции "Отечество" Прийт Сибуль в качестве основной проблемы называет отсутствие у правительства целостного плана и общего видения дальнейшего развития энергетического хозяйства и призывает власти отказаться от поставленных задач, как минимум по переходу на возобновляемую энергию к 2030 году.

"Мы должны обратиться к Евросоюзу с просьбой сделать исключение для дальнейшего использования сланца", - призвал Сибуль.

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