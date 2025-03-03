Торжественное открытие в октябре нового тренажерного зала в одном из торговых центров Нарвы проходило без участия мэра, так как им возглавлявшаяся горуправа не выдала разрешение использовать перестроенное под фитнес и спорт помещение. Такой бумаги нет по сей день. Естественно, встает вопрос о безопасности нахождения там тренирующихся, тем более, что речь идет о зале без персонала и с полным самообслуживанием.
Новый тренажерный зал в Нарве четыре месяца работает в помещениях без разрешения
Новость о запланированном открытии в Нарве в торгово-офисном центре Kerese нового тренажерного зала сети Gym!, работающего круглосуточно по системе самообслуживания, прозвучала в феврале 2024 года, а уже в начале осени тренажеры, турники и снаряды находились на своих местах. Строители за несколько месяцев перекроили до неузнаваемости половину первого этажа Kerese Keskus подвинув нескольких других арендаторов, чтобы вместить внутрь зал площадью 800 квадратных метров.
О том, что первый Gym! в Нарве наконец открыл двери для посетителей, торжественно объявили 18 октября. На церемонию перерезания ленточки пригласили тогдашнего мэра Нарвы Яана Тоотса, однако он ответил отказом. Городская канцелярия объяснила отказ тем, что помещение тренажерного зала не имеет разрешения на эксплуатацию, которое должна была выдать, но не выдала Нарвская горуправа.
Разрешения на эксплуатацию перестроенных под тренажерный зал помещений первого этажа Kerese Keskus не существует по сей день, хотя заведение успешно работает уже более четырех месяцев.
Более того, только 19 февраля 2025 года Нарвская горуправа выдала владельцу торгового центра разрешение на давно завершенную перестройку помещений под тренажерный зал. То есть сделано это было сильно задним числом, что, судя по тексту соответствующего распоряжения, не смутило городское руководство.
Владельцы здания сильно подзадержались с бумагами
Трехэтажное торгово-офисное здание, находящееся в начале улицы имени великого эстонского шахматиста, принадлежит одноименному ТОО Kerese Keskus. Эта небольшая фирма управляет только одним объектом из плотного портфеля недвижимости АО East Capital Real Estate. То, в свою очередь, является эстонским подразделением шведской компании «East Capital», специализирующейся на управлении всевозможными активами в разных странах мира. Конкретно в Ида-Вирумаа в управлении у East Capital Real Estate - наряду с Kerese Keskus в Нарве - торговые центры Tsentraal и Jewe в Йыхви.
Ида-вируский региональный управляющий East Capital Real Estate Аннели Мянд сообщила «Северному побережью», что в Нарве Gym! работает, поскольку у всего Kerese Keskus имеется действующее разрешение на эксплуатацию здания. Но она признала, что перестройка помещений первого этажа под тренажерный зал все же требует оформления отдельных бумаг.
«В настоящее время продолжается процесс выдачи разрешения на эксплуатацию для строительных работ, проведенных в помещениях спортклуба. Мы надеемся на его скорое получение в сотрудничестве с Нарвской горуправой», - описала Мянд текущее положение.
Зал работает как ни в чем не бывало
В Нарвском департаменте архитектуры и городского планирования «Северному побережью» подтвердили, что перестройка первого этажа Kerese Keskus в прошлом году проводилась с нарушением, то есть без разрешения на строительство. Этот факт был зафиксирован чиновником из отдела надзора во время осмотра данного объекта 16 августа, когда до открытия тренажерного зала еще оставалась пара месяцев. Тогда же чиновник отдела надзора инициировал административное производство для последующего вынесения предписания.
В предписании, вынесенном спустя два месяца - 15 октября, то есть всего за три дня до уже анонсированного официального открытия зала, владельцам здания было велено обеспечить наличие разрешения сперва на строительство, а затем - на эксплуатацию нежилых помещений в соответствии с требованиями строительного законодательства.
Разрешение на строительство горуправа выдала только 19 февраля, а разрешения на использование давно перестроенных и эксплуатируемых помещений как не было, так и нет.
«Северное побережье» дважды обратилось письменно в администрацию фирмы Gym Eesti с просьбой разъяснить, почему их тренажерный зал в Нарве четыре с лишним месяца работает в помещении, не имеющем разрешения на эксплуатацию. А также, насколько безопасно там находиться их клиентам. Ответа пока не последовало.
В то же время Строительсный кодекс устанавливает, что это собственник недвижимости, а не арендатор, обязан обеспечивать соответствие здания, строительных работ и его эксплуатации установленным требованиям. В том числе гарантировать безопасность его использования.
Недочеты пожарной безопасности устранены
Спасательный департамент в данном контексте рассказал, что местные самоуправления привлекают их к рассмотрению заявок на получение разрешений на строительство и эксплуатацию, а окончательные разрешения выдает городская или волостная управа. Департамент со своей стороны проверяет соответствие проекта требованиям пожарной безопасности, а потом либо согласовывает проект, либо нет.
Что касается тренажерного зала Gym!, то насчет него Нарвская горуправа обратилась к спасателям 27 января. «Инспектор 11 февраля выявил в помещениях недостатки в области пожарной безопасности и дал срок на их устранение до 18 февраля. К 19 февраля нарушения были устранены», - сообщила «Северному побережью» Аннели Ооне, отвечающая за инфокоммуникацию Спасательного департамента.
О якобы безопасности помещений, перестроенных под Gym!, но официальных бумаг не имеющих, заявила также региональный управляющий East Capital Real Estate Аннели Мянд: «Мы готовы подтвердить, что посещение спортклуба Gym! безопасно в строительно-технических аспектах».
Представитель Спасательного департамента Аннели Ооне рассказала, что они при рассмотрении проектов зданий и проведении проверок пожарной безопасности обязательно обращают внимание на возможность покинуть здание при возникновении опасной ситуации. Должен быть обеспечен безопасный выход, пути эвакуации должны быть обозначены, а двери на выходе быть легко открываемыми.
«Двери на эвакуационном пути должны открываться изнутри здания. Кроме того, владелец или управляющий зданием должны предусмотреть возможность доступа в здание для оказания необходимой помощи», - отметила Ооне, вспоминая про совсем недавний трагический случай в Вильянди, где в схожий тренажерный зал с системой самообслуживания медики не смогли проникнуть, чтобы оказать экстренную помощь юноше - и тот в итоге скончался. В Вильянди проблема была в том, что плохо стало посетителю, который находился в зале один, так что изнутри разблокировать проход для медиков было некому, тогда как снаружи дверь отпирается через специальное клиентское приложение на смартфоне.
Второй в Нарве тренажерный зал Gym! предприниматели планируют открыть в октябре 2025 года на третьем этаже торгово-развлекательного центра Astri.