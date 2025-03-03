Новый тренажерный зал в Нарве четыре месяца работает в помещениях без разрешения

Ида-вируский региональный управляющий East Capital Real Estate Аннели Мянд сообщила «Северному побережью», что в Нарве Gym! работает, поскольку у всего Kerese Keskus имеется действующее разрешение на эксплуатацию здания. Но она признала, что перестройка помещений первого этажа под тренажерный зал все же требует оформления отдельных бумаг.

«В настоящее время продолжается процесс выдачи разрешения на эксплуатацию для строительных работ, проведенных в помещениях спортклуба. Мы надеемся на его скорое получение в сотрудничестве с Нарвской горуправой», - описала Мянд текущее положение.

Зал работает как ни в чем не бывало

В Нарвском департаменте архитектуры и городского планирования «Северному побережью» подтвердили, что перестройка первого этажа Kerese Keskus в прошлом году проводилась с нарушением, то есть без разрешения на строительство. Этот факт был зафиксирован чиновником из отдела надзора во время осмотра данного объекта 16 августа, когда до открытия тренажерного зала еще оставалась пара месяцев. Тогда же чиновник отдела надзора инициировал административное производство для последующего вынесения предписания.

В предписании, вынесенном спустя два месяца - 15 октября, то есть всего за три дня до уже анонсированного официального открытия зала, владельцам здания было велено обеспечить наличие разрешения сперва на строительство, а затем - на эксплуатацию нежилых помещений в соответствии с требованиями строительного законодательства.