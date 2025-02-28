Дефицит бюджета прошлого года оказался меньше ожидаемого

По словам министра финансов Юргена Лиги, многие потребители решились на крупные покупки до повышения налогов, что привело к увеличению поступления налогов в декабре: "Это заставило людей покупать автомобили. Я не знаю, насколько это рационально, но это естественная реакция. Некоторые предприятия также раньше выплатили зарплаты. И все это повлияло на состояние бюджета, прежде всего, в конце года", - пояснил Лиги, добавив, что военные расходы были перенесены на январь этого года, что так же повлияло на прошлогодний бюджет.