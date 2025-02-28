В марте многие российские документы перестанут действовать в Эстонии

В прошлом году Рийгикогу принял решение не продлевать соглашение о правовой помощи между Эстонией и Россией, поскольку действия России, включая агрессию против Украины и пренебрежение верховенством закона, не соответствуют международному праву. Расторжение соглашения является частью более широкой стратегии Эстонии по минимизации двустороннего сотрудничества с Россией и ограничению его влияния на правовую систему Эстонии.

По словам юриста Нотариальной палаты Кайти Персидски, прекращение действующей процедуры означает, что если человек захочет совершать сделки или иные действия в Эстонии на основании документов, выданных в России, ему сначала придется апостилировать их в России. "К таким документам относятся, например, нотариальные доверенности, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и свидетельства о разводе", - перечислил он.

- Апостиль может быть сложным, поскольку для этого требуется представление оригиналов документов в компетентный российский орган, и в настоящее время неизвестно, будет ли Россия принимать документы, отправленные по почте, и будут ли они отправляться обратно в Эстонию в форме апостиля. Поэтому процесс может затянуться, стать дорогостоящим, а в некоторых случаях даже неосуществимым, - сказал Персидски.

Нотариальная палата рекомендует всем, у кого есть документы, выданные в России, оперативно их проверить и, по возможности, принять необходимые меры до 18 марта, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

По словам Персидски, в первую очередь следует проверить данные о семейном положении в регистре народонаселения, а также выданные в России нотариальные доверенности, которые используются в Эстонии для сделок с недвижимостью, наследственных процедур или других юридических действий.

Людям, у которых есть выданные в России документы, рекомендуется своевременно связаться с нотариусом или местным самоуправлением, чтобы выяснить, есть ли связанные с их документами действия, которые необходимо выполнить до истечения срока действия договора о правовой помощи.