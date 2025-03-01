Свои дети выросли, но, будучи семьей кризисного ухода, Маарика и Гуйдо всегда могут вспомнить, что значит жизнь с младенцем. В настоящее время они ухаживают за шестимесячным ребенком, которого бросила в больнице его мать-алкоголичка. Их дом в волости Тойла на протяжении двух лет был промежуточной станцией для одиннадцати детей, которым срочно требовалась безопасная среда.

Гордость Эстонии

Награда "Гордость Эстонии". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этот раз народ представил на гала-мероприятие "Гордость Эстонии" более пары сотен достойных признания историй, которые были рассмотрены жюри во главе с Иво Линна, отобравшим девять из них.

Гала-церемония "Гордость Эстонии", на которой чествовали всех героев, транслировалась на телеканале TV3 в воскресенье, 23 февраля.

По словам Сигне Суур, исполнительного руководителя "TV3 Grupp Eesti", гала-церемония "Гордость Эстонии", которая нынче вышла в эфир уже в пятнадцатый раз, является самой особенной телевизионной программой года, поскольку она наполнена позитивом и прекрасными посланиями, подтверждающими, что добро все еще существует.

Гала-мероприятие состоялось в Цветочном павильоне в Таллинне. Награду Маарике и Гуйдо вручил актер и режиссер уроженец Йыхви Эльмо Нюганен.

Чтобы стать гордостью Эстонии, кто-то должен заявить - в хорошем смысле слова. У Маарики и Гуйдо было двое заявителей. "Потом мы узнали, что написали моя сестра и теща нашего сына, - сказал Гуйдо. - Мы ведь делаем это не ради титула, но все равно приятно, если кто-то замечает", - добавил он.