Хельо Пикхоф: Для использования смартфонов в школах нужны разумные правила

Отдельного рассмотрения требует новая и крайне прискорбная форма школьной травли, когда сверстника или учителя фотографируют или снимают на видео с целью унизить его. Иногда для изучения предмета необходимо использовать смартфон, причем с разрешения учителя. Все эти и многие другие явления существуют в наших школах. Поэтому вполне понятен осенний призыв родителей и экспертов в области образования к руководству государства разработать на следующий учебный год более общие правила использования смарт-устройств, которые каждая школа затем могла бы внедрять по своему усмотрению. Это, безусловно, поддержало бы те школы, которые оказались бессильны в "умной войне".

Напомню слова профессора Таллиннского университета Кристьяна Порта о том, что запрет и черно-белый подход не приведут к хорошему результату. Регулирование использования смарт-устройств необходимо как в школьной среде, так и в жизни за пределами школы. Если ребенок не получит свою смарт-дозу во время уроков или перемен, он постарается компенсировать это за счет времени сна.

Чтобы служить священной цели поддержки успеваемости, развития и благополучия детей, ограничения на использование смартфонов должны быть уместными и соразмерными. И, конечно же, нельзя всю нагрузку перекладывать на плечи школы. Родители и дом должны сыграть здесь важную роль - именно там подросток черпает ценности и зачастую модели поведения. Дети учатся на примере. Не стоит класть планшет на колени трехлетнему ребенку, чтобы заставить его замолчать, или кричать на него из-за экрана: "Не мешай мне, я занят". И является ли смартфон лучшим подарком для детсадовца?

На самом деле, плечом силы так называемых переговоров об использовании смартфонов являются дети и молодежь. Канцлер права Юлле Мадизе подчеркнула, что в настоящее время смарт-устройства являются важной частью жизни и идентитета детей и что правила не могут разрабатываться исключительно на основе опыта и знаний предыдущих поколений. Чтобы молодые люди не чувствовали себя отверженными, им необходимо четко разъяснить цель ограничений. К тому же гораздо проще придерживаться продуманных правил, чем следовать приказам и запретам.