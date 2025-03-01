Умные устройства, искусственный интеллект и все, что с ними связано, пришли, чтобы остаться. Вероятность того, что молодое поколение вырастет без умных устройств, так же велика, как вероятность того, что жители Кунгла опередят Дональда Трампа и заберут себе Панамский канал.
Хельо Пикхоф: Для использования смартфонов в школах нужны разумные правила
С другой стороны, нельзя закрывать глаза на то, что чрезмерное время, проведенное за смартфонами и перед экранами в соцсетях, негативно сказывается на успеваемости, качестве сна, физической активности, зрении и поведении ребенка или подростка. Дети более уязвимы, чем взрослые, потому что механизмы контроля мозга у них еще не сформировались. Некоторые исследователи даже сравнивают смарт-устройства с новым наркотиком.
В то время как, например, в Швеции и Нидерландах использование смарт-устройств в школах регулируется государством, а в Финляндии и Латвии готовятся соответствующие законопроекты, у нас все еще ведутся робкие дискуссии о том, должно ли государство вообще что-либо здесь делать. Или же пытаются отрубить хвост собаке по частям? Например, партия EKRE внесла в Рийгикогу представленный Варро Вооглайдом законопроект, который предлагает ограничить контент, разрешенный для просмотра молодыми людьми в социальных сетях.
Центристская партия в свою очередь хотела обязать правительство провести анализ влияния использования социальных сетей на молодежь. Однако такие исследования уже проводились и у нас, и в других странах. Богатые западные страны создали отдельные исследовательские центры, которые занимаются регулированием цифровых технологий в школах, продвижением цифровых прав детей, а также изучением возможностей и угроз умного мира. В Эстонии последствия использования социальных сетей были рассмотрены, например, в отчете о развитии человеческого потенциала в Эстонии за 2023 год. В отчете ОЭСР за 2024 год подчеркивается, что чрезмерное использование смарт-устройств влияет на концентрацию внимания, успеваемость, а также физическое и психическое здоровье молодых людей.
Отчеты отчетами, но невооруженным глазом видно, что многие подростки ходят по городу с согнутой шеей, уткнувшись в свой телефон. Серьезность растущего числа исследований подытоживает прошлогодний призыв ЮНЕСКО к глобальному запрету на использование персональных смарт-устройств в школах.
"Чтобы служить священной цели поддержки успеваемости, развития и благополучия детей, ограничения на использование смартфонов должны быть уместными и соразмерными".Хельо Пикхоф, председатель комиссии Рийгикогу по культуре, СДП
Правда, наши школы сейчас могут устанавливать правила использования смарт-устройств своим внутренним распорядком. Картина пестрая, и полного обзора ситуации нет. Есть школы, где использование персональных смарт-гаджетов хорошо контролируется: например, в начале дня ученик кладет свой телефон в карман с магнитным замком и может достать его только в конце учебного дня. Есть школы, где правила хоть и написаны черным по белому, но на самом деле не работают. Кто в состоянии проконтролировать каждого ученика или тягаться со школьником или его родителями?
Верю, что в большинстве школ ученикам не разрешается пользоваться телефонами во время уроков. Но после звонка на перемену школьник с еще большим рвением хватается за своего умного друга, поэтому не может быть и речи о короткой передышке перед следующим уроком или непосредственном общении, которое психологи, занимающиеся вопросами развития, считают крайне важным. И есть немало детей, чье чрезмерное использование социальных сетей заставляет их чувствовать себя одинокими и несчастными.
Отдельного рассмотрения требует новая и крайне прискорбная форма школьной травли, когда сверстника или учителя фотографируют или снимают на видео с целью унизить его. Иногда для изучения предмета необходимо использовать смартфон, причем с разрешения учителя. Все эти и многие другие явления существуют в наших школах. Поэтому вполне понятен осенний призыв родителей и экспертов в области образования к руководству государства разработать на следующий учебный год более общие правила использования смарт-устройств, которые каждая школа затем могла бы внедрять по своему усмотрению. Это, безусловно, поддержало бы те школы, которые оказались бессильны в "умной войне".
Напомню слова профессора Таллиннского университета Кристьяна Порта о том, что запрет и черно-белый подход не приведут к хорошему результату. Регулирование использования смарт-устройств необходимо как в школьной среде, так и в жизни за пределами школы. Если ребенок не получит свою смарт-дозу во время уроков или перемен, он постарается компенсировать это за счет времени сна.
Чтобы служить священной цели поддержки успеваемости, развития и благополучия детей, ограничения на использование смартфонов должны быть уместными и соразмерными. И, конечно же, нельзя всю нагрузку перекладывать на плечи школы. Родители и дом должны сыграть здесь важную роль - именно там подросток черпает ценности и зачастую модели поведения. Дети учатся на примере. Не стоит класть планшет на колени трехлетнему ребенку, чтобы заставить его замолчать, или кричать на него из-за экрана: "Не мешай мне, я занят". И является ли смартфон лучшим подарком для детсадовца?
На самом деле, плечом силы так называемых переговоров об использовании смартфонов являются дети и молодежь. Канцлер права Юлле Мадизе подчеркнула, что в настоящее время смарт-устройства являются важной частью жизни и идентитета детей и что правила не могут разрабатываться исключительно на основе опыта и знаний предыдущих поколений. Чтобы молодые люди не чувствовали себя отверженными, им необходимо четко разъяснить цель ограничений. К тому же гораздо проще придерживаться продуманных правил, чем следовать приказам и запретам.