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Государство начинает новую проверку в школах Нарвы и Кохтла-Ярве. Депутат Рийгикогу называет это инквизицией

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Недавно реновированная при поддержке государства Кесклиннаская школа Нарвы - одна из тех, где в течение последующих двух месяцев министерство будет осуществлять надзор, чтобы выяснить, как происходит переход на эстоноязычное обучение.
Недавно реновированная при поддержке государства Кесклиннаская школа Нарвы - одна из тех, где в течение последующих двух месяцев министерство будет осуществлять надзор, чтобы выяснить, как происходит переход на эстоноязычное обучение. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министерство образования и науки в ближайшее время начнет проверку в муниципальных школах Нарвы и Кохтла-Ярве, чтобы выяснить, как там происходит переход на эстоноязычное обучение. Член Рийгикогу центрист Алексей Евграфов обвиняет министерство в инквизиции.

В приказе министра о начинающемся 3 марта административном надзоре в нарвских школах говорится, что надзор будет касаться правомочности деятельности владельца школ города Нарва и управляемых им общеобразовательных школ при организации изучения эстонского языка и эстоноязычного обучения.

Министр: о Нарве и Кохтла-Ярве информации нет

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