Министерство образования и науки в ближайшее время начнет проверку в муниципальных школах Нарвы и Кохтла-Ярве, чтобы выяснить, как там происходит переход на эстоноязычное обучение. Член Рийгикогу центрист Алексей Евграфов обвиняет министерство в инквизиции.
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Государство начинает новую проверку в школах Нарвы и Кохтла-Ярве. Депутат Рийгикогу называет это инквизицией
В приказе министра о начинающемся 3 марта административном надзоре в нарвских школах говорится, что надзор будет касаться правомочности деятельности владельца школ города Нарва и управляемых им общеобразовательных школ при организации изучения эстонского языка и эстоноязычного обучения.