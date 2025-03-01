Государство начинает новую проверку в школах Нарвы и Кохтла-Ярве. Депутат Рийгикогу называет это инквизицией

Недавно реновированная при поддержке государства Кесклиннаская школа Нарвы - одна из тех, где в течение последующих двух месяцев министерство будет осуществлять надзор, чтобы выяснить, как происходит переход на эстоноязычное обучение.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik