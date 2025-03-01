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На походной тропе Валасте сломана лестница, один конец тропы закрыт

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Волость Тойла закрыла доступ к участку пешеходной тропы со стороны Онтика. Часть со стороны водопада Валасте открыта.
Волость Тойла закрыла доступ к участку пешеходной тропы со стороны Онтика. Часть со стороны водопада Валасте открыта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Волость Тойла закрыла участок популярной пешеходной тропы Валасте со стороны Онтика, так как из-за провала почвы сломалась лестница.

Поначалу был закрыт только западный участок походной тропы, где металлическая конструкция обвалилась вместе с землей. Участок пешеходной тропы со стороны водопада Валасте открыт. "Мы еще хотим заказать строительную экспертизу, но первичный осмотр не выявил, что в Валасте есть что-то опасное. Мы все равно проверим на всякий случай", - сказал Мехис Луус, советник по развитию Тойлаского волостного управления. 

Металлическая конструкция обвалилась вместе с землей.
Металлическая конструкция обвалилась вместе с землей. Фото: Erakogu
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