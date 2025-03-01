На походной тропе Валасте сломана лестница, один конец тропы закрыт

Поначалу был закрыт только западный участок походной тропы, где металлическая конструкция обвалилась вместе с землей. Участок пешеходной тропы со стороны водопада Валасте открыт. "Мы еще хотим заказать строительную экспертизу, но первичный осмотр не выявил, что в Валасте есть что-то опасное. Мы все равно проверим на всякий случай", - сказал Мехис Луус, советник по развитию Тойлаского волостного управления.