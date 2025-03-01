Судебный исполнитель Кристель Маальман, много лет проработавшая в Ида-Вирумаа, потеряла работу, так как суд признал ее виновной в уголовном порядке в повторном вождении в нетрезвом виде. Принимать нового судебного исполнителя на ее место не планируется.
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Известный судебный исполнитель лишилась работы и автомобиля за вождение в нетрезвом виде
Кристель Маальман была остановлена полицией за вождение в нетрезвом виде трижды в 2023 году - в период с октября по декабрь. В последний раз ее поймали пьяной за рулем в Йыхви 9 декабря 2023 года, тогда она была задержана на три дня.