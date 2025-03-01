Сб, 1.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Известный судебный исполнитель лишилась работы и автомобиля за вождение в нетрезвом виде

Copy
Кристель Маальман много лет проработала судебным исполнителем в Йыхви, и теперь ее дела переданы судебному исполнителю Ристо Кютту.
Кристель Маальман много лет проработала судебным исполнителем в Йыхви, и теперь ее дела переданы судебному исполнителю Ристо Кютту. Фото: arhiiv

Судебный исполнитель Кристель Маальман, много лет проработавшая в Ида-Вирумаа, потеряла работу, так как суд признал ее виновной в уголовном порядке в повторном вождении в нетрезвом виде. Принимать нового судебного исполнителя на ее место не планируется.

Кристель Маальман была остановлена полицией за вождение в нетрезвом виде трижды в 2023 году - в период с октября по декабрь. В последний раз ее поймали пьяной за рулем в Йыхви 9 декабря 2023 года, тогда она была задержана на три дня.

По этим инцидентам было возбуждено уголовное дело, которое завершилось вынесением обвинительного приговора 20 февраля этого года. Однако еще до этого полномочия Маальман как судебного исполнителя были приостановлены, а ее дела были переданы судебному исполнительу Ристо Кютту.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх