ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Пиппи Лотта Энок

Результат 4593 очка относится к уровню международного класса, и он поставил ее на четвертое место в мировом сезонном рейтинге. Например, на прошлогоднем чемпионате мира по легкой атлетике в крытых помещениях такая сумма очков обеспечила бы ей бронзовую медаль. Напомним, что легкая атлетика - это королевский вид спорта, где конкуренция безумно сильная.

Это достижение следует оценивать и с учетом фоновых обстоятельств. Если Энок уже в юношеских классах завоевывала медали на международных титульных соревнованиях, то дальнейший путь в спорте складывался у нее не так гладко, как у ее тогдашних конкуренток. Ей пришлось привыкать к жизни, учебе и тренировкам в Америке, а также бороться с проблемами здоровья, из-за чего в прошлом сезоне ожидавшегося прогресса не произошло. Однако теперь он есть - и с лихвой. Надеемся, что этот успех настойчивой ида-вируской спортсменки с бойцовской душой станет предисловием к следующим свершениям.