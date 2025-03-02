ПЕРЕДОВИЦА Это же Кохтла-Ярве...

Если три депутата властного союза, получившие к тому же место в совете крупнейшего муниципального предприятия, решают отстранить от должности руководителя, назначенного на нее всего пять месяцев назад по результатам конкурса, чтобы освободить это место для своего соратника по властному союзу, осужденного за мошенничество и - обратим на это особое внимание - причинение ущерба городу Кохтла- Ярве, то это просто лишает дара речи. Или же наводит на мысль, что это черный первоапрельский юмор. А многие просто отмечают: "Это же Кохтла-Ярве...", что является по сути подтверждением того, что происходящее в Кохтла-Ярве - типичный образец политики кумовства.

Стоит согласиться с мэром Хенри Казело, что осужденные судом или как-то иначе допустившие ошибку люди должны иметь шанс вновь показать себя. Однако местом, где показывать себя, наверняка не должна быть должность руководителя коммунального предприятия одного из крупнейших городов Эстонии. Общественность обоснованно предполагает, что на такие публичные должности не нужно назначать бывших уголовников.

Удар, нанесенный по престижу, можно быстро сгладить, если руководимое Казело горуправление отзовет из совета "OSK Grupp" тех троих членов, которые выбрали для городского предприятия такого руководителя, а также объяснит им, почему такое решение вредно для города.

Однако можно предположить, что Казело не рискнет сделать это, ведь он знает, что те самые три члена совета сидят в горсобрании и могут ему самому указать на дверь. Однако стоило бы взвесить, что участие в такой системе правления вредит и престижу Социал-демократической партии.