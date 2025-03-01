СТАТИСТИКА Объем продаж в розничной торговле вырос

По данным Департамента статистики, по сравнению с декабрем оборот розничной торговли снизился на 21%, что является обычным ежегодным явлением, связанным с резким скачком продаж во время рождественских и предновогодних распродаж в декабре. С поправкой на сезонность и число календарных дней сокращение составило 1%.

В Департаменте статистики отметили, что в декабре рост продаж у предприятий розничной торговли составил 1% год к году, а в январе рост ускорился.

На увеличение объема продаж в январе больше всего повлияли магазины промышленных товаров, у которых оборот вырос на 6%. Наибольший рост (на 15%) в этом сегменте наблюдался у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, а также у секонд-хендов (на 10%). В универмагах продажи снизились на 9%.

Объем продаж у аптек и магазинов косметических товаров вырос на 6%, а у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы - на 4%.

Продажи топлива увеличились на 2%, а оборот продовольственных магазинов остался на уровне прошлого года.