В Рийгикогу обсуждают сокращение срока запрета на возвращение во вторую пенсионную ступень

Ирья Лутсар из партии Eesti 200 считает необходимым сократить срок запрета на возвращение во вторую ступень до пяти лет. "Совершенно ясно, что будущие пенсионеры, да и нынешние, не смогут жить только на государственные деньги", - отметила Лутсар.

"Для того, чтобы люди скапливали к пенсии больше, чем сейчас, чтобы во второй и третьей ступенях было больше средств, мы должны принять эти решения, и я думаю, недостаточно лишь сократить срок с 10 до 5 лет. Может, стоит смотреть шире, как способствовать росту пенсионных накоплений", - подчеркнула Сиккут.