Правящая коалиция задумалась, как поскорее вернуть тех людей, которые вышли из второй пенсионной ступени, обратно в систему, пишет rus.err.
В Рийгикогу обсуждают сокращение срока запрета на возвращение во вторую пенсионную ступень
Возможностью снять свои накопления из второй пенсионной ступени воспользовались около 250 000 жителей Эстонии.
Ирья Лутсар из партии Eesti 200 считает необходимым сократить срок запрета на возвращение во вторую ступень до пяти лет. "Совершенно ясно, что будущие пенсионеры, да и нынешние, не смогут жить только на государственные деньги", - отметила Лутсар.
Министр здоровья Рийна Сиккут считает, что необходим целый комплекс мер, которые помогли бы людям делать больше пенсионных накоплений.
"Для того, чтобы люди скапливали к пенсии больше, чем сейчас, чтобы во второй и третьей ступенях было больше средств, мы должны принять эти решения, и я думаю, недостаточно лишь сократить срок с 10 до 5 лет. Может, стоит смотреть шире, как способствовать росту пенсионных накоплений", - подчеркнула Сиккут.