Благодаря государственной поддержке волость Люганузе в ближайшее время снесет еще четыре многоквартирных дома. Два из них - в Кивиыли, после чего в городе больше не останется заброшенных жилых зданий, пишет rus.err.
В Кивиыли скоро не останется заброшенных домов
Всего за последние два десятилетия в Кивиыли было снесено 17 многоквартирных домов. На текущий проект сноса четырех домов государство выделило волости Люганузе 160 000 евро.
В Спасательном департаменте отмечают, что снос таких объектов - это важный шаг к повышению безопасности. Пустующие здания часто становятся причиной пожаров, поэтому они требуют постоянного контроля со стороны спасательных служб.
- Хочу привести в пример волость Люганузе, где власти на протяжения многих лет в Кивиыли старались сделать среду города безопасной, и шаг за шагом сносили заброшенные дома, - отметил руководитель Идаского спасательного центра Тармо Антон.