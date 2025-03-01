В Кивиыли скоро не останется заброшенных домов

Многоквартирный дом по Кескпуйестеэ, 45 - один из двух последних заброшенных домов в Кивиыли.

Благодаря государственной поддержке волость Люганузе в ближайшее время снесет еще четыре многоквартирных дома. Два из них - в Кивиыли, после чего в городе больше не останется заброшенных жилых зданий, пишет rus.err.