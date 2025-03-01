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В Кивиыли скоро не останется заброшенных домов

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Многоквартирный дом по Кескпуйестеэ, 45 - один из двух последних заброшенных домов в Кивиыли.
Многоквартирный дом по Кескпуйестеэ, 45 - один из двух последних заброшенных домов в Кивиыли. Фото: OÜ KAPITAALEHITUS

Благодаря государственной поддержке волость Люганузе в ближайшее время снесет еще четыре многоквартирных дома. Два из них - в Кивиыли, после чего в городе больше не останется заброшенных жилых зданий, пишет rus.err.

Всего за последние два десятилетия в Кивиыли было снесено 17 многоквартирных домов. На текущий проект сноса четырех домов государство выделило волости Люганузе 160 000 евро. 

В Спасательном департаменте отмечают, что снос таких объектов - это важный шаг к повышению безопасности. Пустующие здания часто становятся причиной пожаров, поэтому они требуют постоянного контроля со стороны спасательных служб.

- Хочу привести в пример волость Люганузе, где власти на протяжения многих лет в Кивиыли старались сделать среду города безопасной, и шаг за шагом сносили заброшенные дома, - отметил руководитель Идаского спасательного центра Тармо Антон.

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Ключевые слова

Люганузе
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